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伊朗紅新月會：總統與外長等官員空難遺體已尋獲

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導
圖為萊希19日乘坐直升機遭遇事故前的新聞畫面。法新社
圖為萊希19日乘坐直升機遭遇事故前的新聞畫面。法新社

伊朗總統萊希與外長阿布杜拉希安等官員搭乘的直升機，昨天在飛越濃霧瀰漫的山區時墜毀，機上人員全數罹難。伊朗紅新月會今天表示，總統等官員遺體已尋獲，搜尋任務已結束。

法新社報導，伊朗紅新月會（Red Crescent）會長庫凡特（Pirhossein Koolivand）告訴國營電視台：「我們已經尋獲遺體，正要將烈士遺體送到大不里士（Tabriz）。」，他還說，「搜尋任務已經結束」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）空難殉職後，預期副總統穆赫貝爾（Mohmmad Mokhber）將接替總統職務。伊朗當局也將著手安排總統選舉。

法新社報導，伊朗憲法規定，「總統若死亡、遭解職、辭職、缺席或患病超過2個月的時間」，將由第一副總統接任總統。

萊希與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）等官員昨天搭乘直升機墜毀罹難。萊希首屆4年的總統任期已近尾聲，

穆赫貝爾臨時接替總統職務的人事案仍有待伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）批准通過。

此外，伊朗憲法規定，選出新總統的選舉應在50天內安排舉行。

國會議長、司法首長和副總統組成的委員會，負責辦理總統選舉。

萊希2021年8月就職時，穆赫貝爾獲任命為副總統。68歲的穆赫貝爾出生於西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）的迪士福市（Dezful）。

穆赫貝爾自2007年起擔任伊瑪目命令執行基金會（Execution of Imam Khomeini's Order）主席多年，該組織負責管理1979年伊斯蘭革命以來當局沒收的資產。

該基金會設立於1980年代，目前已成為伊朗主要國家經濟財團，擁有各項產業的股份。

伊朗自1980年代首度舉行選舉以來，每4年投票一次。伊朗憲法規定，總統至多只能連任一次。

伊朗未設總理職位，由總統負責指派和指揮內閣。

伊朗 直升機

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