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伊朗總統萊希墜機死亡 習近平致唁電哀悼

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為2023年8月24日，大陸國家主席習近平在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間會見伊朗總統萊希。（新華社）
圖為2023年8月24日，大陸國家主席習近平在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間會見伊朗總統萊希。（新華社）

大陸國家主席習近平致唁電，對伊朗總統萊希在直升機事故中去世表示深切哀悼，並稱萊希的離世使中國人民失去了一位好朋友。

大陸外交部發言人汪文斌20日在例行記者會上說，習近平已經向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，代表中國政府和人民就萊希在直升機事故中去世表示深切哀悼，向穆赫貝爾、萊希親屬以及伊朗政府和人民表達誠摯慰問。

汪文斌引述習近平指出，萊希就任以來，為維護伊朗安全穩定，促進國家發展繁榮作出重要貢獻，也為鞏固和發展中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力，他的不幸去世是伊朗人民的巨大損失，也使中國人民失去了一位好朋友。中國政府和中國人民十分珍惜中伊傳統友誼，相信在雙方的共同努力下，中伊全面戰略夥伴關係一定會不斷鞏固和發展。

汪文斌說，中方也對伊朗外交部長阿卜杜拉希揚不幸死亡深表哀悼，向阿卜杜拉希揚親屬表示誠摯慰問。事故發生後，中方向伊方表達了關注和關心，中方願繼續向伊方提供一切必要支持和協助。中國將繼續支持伊朗政府和人民維護獨立穩定和發展，願與伊方進一步深化中伊全面戰略夥伴關係。

萊希和阿卜杜拉希揚乘坐的直升機19日在濃霧中墜毀。伊朗國家電視台周一證實，兩人在事故中死亡。

伊朗 汪文斌 習近平

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