快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

伊朗總統搭直升機空難喪生 莫迪：深切哀痛

中央社／ 新德里20日專電
伊朗總統萊希（圖）搭直升機墜毀罹難。路透
伊朗總統萊希（圖）搭直升機墜毀罹難。路透

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天在直升機意外中身亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示深切哀痛，會銘記萊希對印伊關係的貢獻。

63歲的萊希與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）當時參加一場聯合大壩計畫的落成典禮後從伊朗與亞塞拜然邊境啟程返回。伊朗官方媒體指直升機當地時間19日約下午1時在西北部的瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近墜毀，當時天候不佳並有濃霧。

消息傳出之後，莫迪在社群平台X發文，對萊希意外身亡深表震驚及哀痛，同時也向萊希的家屬與伊朗人民表達衷心哀悼，強調印度在這個悲傷時刻與伊朗人民同在。

莫迪並稱，將銘記萊希為強化印度伊朗雙邊關係所作的貢獻。

莫迪與萊希去年8月曾利用在南非約翰尼斯堡出席金磚國家（BRICS）峰會的機會見面，討論兩國在貿易與投資、基礎設施、連接性、能源與反恐等領域合作事宜。

印度13日與伊朗簽署查巴哈港（Chabahar Port）10年使用合約，讓印度可以跳過巴基斯坦，透過伊朗開通與中亞及俄羅斯的貿易通道。這項合約也得到萊希的支持。

伊朗 印度 空難 莫迪

延伸閱讀

伊朗總統直升機傳事故…強風大霧中「硬著陸」 內政部長證實曝現況

斯洛伐克總理遇刺 印總理莫迪：懦弱卑鄙行為

印度總理莫迪提交競選文件 尋求聖城選區連任

選情無懸念？印度大選第3梯次投票 分析：莫迪打宗教牌強催票

相關新聞

伊朗紅新月會：總統與外長等官員空難遺體已尋獲

伊朗總統萊希與外長阿布杜拉希安等官員搭乘的直升機，昨天在飛越濃霧瀰漫的山區時墜毀，機上人員全數罹難。伊朗紅新月會今天表示...

伊朗總統墜機身亡 美媒專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統萊希、外交部長艾密拉多拉安等官員搭乘的直升機，19日在濃霧瀰漫的伊朗西北部山區墜毀，現已確認罹難。美國有線電視新...

伊朗總統和外長墜機亡 最高領袖哈米尼宣布為罹難者哀悼5天

美國CNN報導，伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員搭乘的直升機，19日在伊朗西北部山區墜毀，機上人員全數罹難。伊朗...

伊朗總統萊希墜機死亡 習近平致唁電哀悼

大陸國家主席習近平致唁電，對伊朗總統萊希在直升機事故中去世表示深切哀悼，並稱萊希的離世使中國人民失去了一位好朋友。

伊朗總統搭直升機空難喪生 莫迪：深切哀痛

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天在直升機意外中身亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示深切哀痛...

誰來接班？伊朗總統之死掀最高領袖繼任問題 現在「他」呼聲最高

彭博資訊報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）是德黑蘭最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。