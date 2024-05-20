伊朗總統搭直升機空難喪生 莫迪：深切哀痛
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天在直升機意外中身亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示深切哀痛，會銘記萊希對印伊關係的貢獻。
63歲的萊希與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）當時參加一場聯合大壩計畫的落成典禮後從伊朗與亞塞拜然邊境啟程返回。伊朗官方媒體指直升機當地時間19日約下午1時在西北部的瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近墜毀，當時天候不佳並有濃霧。
消息傳出之後，莫迪在社群平台X發文，對萊希意外身亡深表震驚及哀痛，同時也向萊希的家屬與伊朗人民表達衷心哀悼，強調印度在這個悲傷時刻與伊朗人民同在。
莫迪並稱，將銘記萊希為強化印度伊朗雙邊關係所作的貢獻。
莫迪與萊希去年8月曾利用在南非約翰尼斯堡出席金磚國家（BRICS）峰會的機會見面，討論兩國在貿易與投資、基礎設施、連接性、能源與反恐等領域合作事宜。
印度13日與伊朗簽署查巴哈港（Chabahar Port）10年使用合約，讓印度可以跳過巴基斯坦，透過伊朗開通與中亞及俄羅斯的貿易通道。這項合約也得到萊希的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言