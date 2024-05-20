伊朗總統失事直升機殘骸曝光！機身燒毀、機翼斜插陡坡、部件噴飛
美聯社報導，伊朗總統萊希19日搭乘直升機失事，同行包含外交部長艾密拉多拉安與其他特勤共9人悉數罹難，歐新社引用伊朗國營電視台（IRIB）公布直升機殘骸照片，可見一側機翼斜插入陡峭山坡，其餘機身嚴重燒毀，四周可見噴飛部件。
63歲伊朗總統萊希19日搭乘直升機途經西北部山區遭遇大霧墜毀，包含外交部長艾密拉多拉安、東亞塞拜然省省長拉曼提（Malek Rahmati）、伊朗最高領袖駐東亞塞拜然省代表阿勒哈謝姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）及其餘人等，全部9人無人生還。
消息指出，直升機墜毀於伊朗境內東亞塞拜然省，根據伊朗國營電視台公布畫面，事故現場位於山區密林，周圍大霧瀰漫，恐怕對後續工作造成影響。
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