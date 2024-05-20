總統外長墜機 動盪時節伊朗陷難關

伊朗總統與外長所乘直升機19日墜毀於國內崇山峻嶺的西北部。兩人若不幸喪生或失能雖不致影響伊朗地緣政治立場，但在當前世局動盪下更迭高層，對德黑蘭是一大挑戰。

63歲的萊希（Ebrahim Raisi）與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）當時參加一場聯合大壩計畫的落成典禮後從伊朗與亞塞拜然邊境啟程返回。伊朗官方媒體指直升機當地時間19日約下午1時在西北部的瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近墜毀，當時天候不佳並有濃霧。

伊朗官方電視台20日上午稱尋獲萊希等人所乘直升機，初步未發現任何生還者跡象。

華爾街日報指出，若萊希喪命或失能，根據伊朗憲法需在50天內舉行新選舉，這段期間由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代。

保守派神職人員出身的萊希，幾十年來都是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的心腹。萊希2021年8月成為伊朗第8位總統，所領導的政府較前任羅哈尼（Hassan Rouhani）更強硬。外界推測現年85歲的哈米尼若去世，萊希會接棒最高領袖。

萊希當選總統時投票率創下歷年新低，他的當選象徵伊朗反西方強硬派鞏固。萊希上台後伊朗與西方的關係跟著急轉直下，並嚴厲鎮壓任內所發生、伊朗國內幾十年來最激烈的示威潮。

德黑蘭在萊希上任後採「向東看」戰略，與中、俄關係更為貼近，包含在俄烏戰爭時提供武器給俄國，伊朗與以色列的關係也更對立。

萊希也與伊斯蘭革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard Corps）關係密切。十多年來，伊斯蘭革命衛隊一直在幫伊朗擴展海外軍事足跡，包括在以色列邊境扶持代理人角色的民兵。

紐約時報指出，伊朗過去兩年經歷多起大型反政府示威、幣值跌至歷史新低、氣候變遷加劇水資源短缺及 1979年推翻巴勒維王室建立伊斯蘭共和國以來最嚴重的恐怖攻擊。今年3月的國會選舉好幾百萬人拒投票、極右派得票顯著，凸顯統治基礎嚴重流失。

由於美國制裁、管理不善和貪腐問題，伊朗經濟處於混亂。伊朗通膨多年來一直居高不下，經常超過30%；今年3月下旬伊朗人歡慶波斯新年時，伊朗幣值卻跌至歷史新低。

22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年死於道德警察關押後，引發全國長達數月示威，婦女摘掉頭巾以示反抗並要求結束伊斯蘭統治，政府則比照對付2019年示威般動武平息。今年1月伊朗追思遭美狙殺高階將領蘇雷曼尼的儀式發生恐攻，造成80多死、200多人受傷，伊斯蘭國（IS）當時宣稱犯案。

4月中伊朗發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領，以色列19日再空襲報復伊朗。兩國打破幾十年來透過代理人交手直接武力相向，引發外界憂心加薩戰爭效應外溢。

華盛頓郵報指出，伊朗雖有行政（總統）、立法、司法等政府結構，但與西方三權分立最大不同在於還有一名最高領袖。最高領袖才是伊朗國家元首、宗教與政軍最高當局。

負責選出最高領袖的是伊斯蘭專家會議（Assemblyof Experts），是一由86名神職人員組成的委員會；大眾普選出的總統只是伊朗第2把交椅。

總統雖日理萬機，但須服從最高領袖。最高領袖才握有最強的金融、政治、社會和宗教實權，由他制訂伊朗的社會和政治議程、指揮武裝部隊並牢牢掌控擁有數十億美元的半公家金融組織Setad。最高領袖也負責安排接班人，包含在總統去世、生病或失能下批准第一副總統暫代總統權力。