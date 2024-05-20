搜救團隊抵達伊朗總統墜機地點 回報現場無生還者

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）所乘直升機5月19日墜毀在伊朗西北部山區，根據伊斯蘭革命衛隊下屬的《Sabereen News》20日報道，機上所有乘客，包括萊希、外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）及其隨行人員等，均已喪生。

2024-05-20 12:18