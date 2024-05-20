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搜救團隊抵達伊朗總統墜機地點 回報現場無生還者
美國有線電視新聞網（CNN）報導，搜救團隊抵達伊朗總統萊希直升機墜毀地點，伊朗官媒IRINN和邁赫爾通訊社指出，現場並未發現生還者。
伊朗總統萊希19日搭乘直升機經山區遭遇大霧墜毀，由於天氣狀況惡劣，搜救團隊稍早才確定失事地點。
半島電視台報導，伊朗紅新月會負責人證實搜救人員發現直升機殘骸，整個機艙嚴重燒毀。
📹 لحظۀ پیداشدن لاشه بالگرد pic.twitter.com/nq14a7IEOe— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 20, 2024
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