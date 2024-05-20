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伊朗總統直升機失事引爆暗殺陰謀論 反對派唱衰「盡快找到屍體」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗總統萊希直升機機隊19日驚傳墜毀，消息引爆網路社群陰謀論。圖為萊希19日乘坐直升機遭遇事故前的新聞畫面。法新社
伊朗總統萊希直升機機隊19日驚傳墜毀，消息引爆網路社群陰謀論。圖為萊希19日乘坐直升機遭遇事故前的新聞畫面。法新社

耶路撒冷郵報報導，伊朗總統萊希直升機機隊19日驚傳墜毀，同行官員包含外交部長艾密拉多拉安，目前兩人可能凶多吉少，消息引發波斯灣地區的網路社群陰謀論，宣稱事故和前總統羅哈尼脫不了關係，暗指萊希遭遇暗殺；至於德黑蘭反對派則詛咒萊希罹難，「希望盡快找到萊希屍首」。

現在網路社群對於萊希直升機失事有諸多揣測，部分陰謀論者暗指伊朗當局是直升機失事的幕後黑手，也有人貼出伊朗前總統羅哈尼的照片，暗示他涉入其中。

還有人聲稱事件是隱藏攝影機惡作劇，拍攝大眾對總統直升機墜毀消息的反應，目的是對看好戲的人秋後算帳。

至於反對當局的批評者則嘲諷希望萊希遇難，「我希望他們盡快發現萊希的屍首」、「到現在還沒找到萊希的屍體」。還有使用者上傳一段影片，畫面可見一些婦女在森林中的直升機殘骸上，隨著一首名為「直升機」的歌曲手舞足蹈。

有人援引社群平台X名為「恐懼警報」（Terror Alarm）的帳號宣稱，「首家報導直升機失事的媒體來自以色列」，謠傳萊希「躲過一場暗殺」。

伊朗 直升機 社群

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