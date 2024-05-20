影／土耳其無人機疑似發現伊朗總統墜機殘骸熱訊號

路透報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機經山區遭遇大霧墜毀，土耳其接獲伊朗請求出動無人機協尋，回傳空拍影像疑似發現直升機殘骸的熱訊號。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu）在社群平台X指出，土耳其已和伊朗當局共享座標位置；當地消息指出，已掌握直升機具體位置。

63歲萊希19日前往伊朗和亞塞拜然邊境出席一座水壩啟用儀式，但當地時間下午1時返程途中，在西北部瓦爾干扎（Varzaghan）山區遭遇大霧失事，而惡劣天氣狀況也導致搜救難度增加。