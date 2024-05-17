斯洛伐克總理遭近距離開5槍 狀況穩定但未脫險境

斯洛伐克總理費科十五日遇刺身中多槍，七十一歲槍手辛圖拉趁費科接近人群時，近距離對費科連開五槍，費科腹部及胸部等多處中彈，一度傳出命危，接受手術逾五個小時。副總理塔拉巴表示，費科狀況已穩定但尚未脫離險境，目前仍住在加護病房，未來恐面臨艱難的康復過程。

現場影片顯示，五十九歲的費科當地時間十五日下午二時半左右，在漢德洛瓦（Handlova）文化社區中心前與民眾握手致意，站在低矮鐵欄外的辛圖拉忽然掏出手槍，以幾乎不到一公尺距離朝費科連開五槍。費科中彈後倒臥草皮，隨扈則趕緊衝向辛圖拉將他撂倒，奪走他的手槍，將他制伏逮捕。

費科中彈後立即被隨扈拉進車內，先送往鄰近醫院，接著由直升機轉送班斯卡比斯特里察羅斯福醫院緊急手術。院長拉普尼科娃說，費科的狀況已穩定，但仍非常嚴重，在加護病房接受治療。

斯洛伐克內政部長艾斯托克表示，費科身中五槍，胸部、腹部還有一處肢體中彈，初步資訊顯示這是一場政治暗殺，槍手已因殺人未遂罪遭起訴，可處終身監禁。艾斯托克說，槍手是個「孤狼」，並未參加任何激進組織，疑似因不滿上月總統選舉結果而作案。這場選舉由費科的盟友佩雷格里尼當選。

當局並未公布槍手身分。當地媒體說，槍手辛圖拉來自斯洛伐克的萊維斯鎮，二○○五年創辦「彩虹文學俱樂部」，曾撰寫過三本詩集和兩本書，是斯洛伐克作家協會成員，也曾任職過購物中心保安。

辛圖拉的兒子表示，父親合法持有槍枝執照，但指自己完全不知道父親的計畫和意圖。當被問到是否和費科有仇時，辛圖拉的兒子說，「我會告訴你，他沒有投票給他」。

這是歐洲廿年來最重大的政治領袖遇刺案，且發生在歐洲議會議員選舉前三周，全歐各地競選活動升溫中。一般預料，費科陣營的民粹人士及國族主義分子可能在這次選舉席次增加。

費科政府去年九月上台以來，展開整肅公共廣播系統等行動，導致斯國政治對立急遽升高。費科遇刺後，他的陣營指控反對黨「手上染血」，總統當選人佩雷格里尼形容此案是對「國家民主體制前所未見的攻擊」，並呼籲各黨派暫停歐洲議會選舉活動。

美國總統拜登、歐盟執委會主席范德賴恩、德國總理蕭茲等各國領袖都譴責暴力行為。