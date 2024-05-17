親俄、反同志 斯洛伐克總理費科爭議一籮筐

斯洛伐克總理費科十五日遇刺，他曾加入共產黨，以親俄羅斯、反烏克蘭的立場著稱，反對多元性別認同，被視為民粹主義者。

美聯社報導，費科一九六四年生於當時的捷克斯洛伐克，在共產政權解體前曾入黨；他一九八六年取得法律學位，一九九二年以「民主左翼黨」成員的身分當選議員，首次進入國會。

費科於一九九○年代以斯洛伐克政府代理人的身分，在歐洲人權法院和歐洲人權委員會任職；一九九九年成為「方向黨」黨主席，此後一直是該黨要角。費科和方向黨常被稱作左翼民粹主義者，但也被拿來跟匈牙利民族主義總理奧班等右翼政治人物相提並論。

費科曾於二○○六年至二○一○年，以及二○一二年至二○一八年擔任總理。斯洛伐克調查記者庫奇亞克追蹤報導斯洛伐克政治高層的稅務犯罪，二○一八年與未婚妻在自家遭槍殺，其中一名嫌犯被查出和費科的親信官員曾有商業往來，導致費科及其政府在爭議中下台。

方向黨二○二三年以親俄反美為號召，贏得國會選舉，費科再次回鍋總理；費科重返權力核心引發反對派憂慮，擔心該國會走向偏離親西方國家的路線，他奉行強調國家主權的外交政策，對移民和非政府組織採取強硬立場。

費科一九八八年結婚，育有一子。他反對多元性別認同族群（ＬＧＢＴＱ＋）獲取權利，曾形容同性伴侶收養孩子是「變態」。

費科誓言終結斯洛伐克對烏克蘭的軍援，且認為北約組織和美國挑釁俄國發動戰爭；他就任後，新政府旋即停止供應烏克蘭武器，民眾屢次上街示威，反對費科的親俄政策，以及修法取消反貪特檢、接管公共媒體等政策。

費科以撻伐記者著稱，二○二二年曾因涉嫌組織犯罪集團和濫權，面臨刑事指控。