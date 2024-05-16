快訊

談核電廠延役 準環境部長彭啟明：要全民同意才可能延續

中和小姊姊嘴角有乾涸白色粉末疑遭餵毒 法醫今解剖釐清真相

事業運最旺！農曆四月「這些生肖」職場將成為焦點

斯洛伐克總理遇刺 印總理莫迪：懦弱卑鄙行為

中央社／ 新德里16日專電
斯洛伐克總理費科昨天遇刺，身中多槍，印度總理莫迪（NarendraModi）今天強烈譴責，形容刺殺之舉懦弱、卑鄙，祝福費科早日康復。圖／美聯社
斯洛伐克總理費科昨天遇刺，身中多槍，印度總理莫迪（NarendraModi）今天強烈譴責，形容刺殺之舉懦弱、卑鄙，祝福費科早日康復。圖／美聯社

斯洛伐克總理費科昨天遇刺，身中多槍，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天強烈譴責，形容刺殺之舉懦弱、卑鄙，祝福費科早日康復。

莫迪今天在社群平台X發文，對刺殺事件「深感震驚」，強烈譴責這是「懦弱」與「卑鄙」的行為。

他祝福費科（Robert Fico）早日康復，表示印度與斯洛伐克人民團結一心。

59歲的費科昨天在距首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮漢德洛瓦（Handlova）遭槍手連開5槍，經數小時搶救後，據報已脫離險境。

媒體報導，71歲的凶嫌疑因政治動機而犯案。

費科政治立場是親俄羅斯、反西方路線，去年勝選後立刻停止交付軍武給烏克蘭。

X 印度 斯洛伐克 莫迪

延伸閱讀

印度總理莫迪提交競選文件 尋求聖城選區連任

選情無懸念？印度大選第3梯次投票 分析：莫迪打宗教牌強催票

AI衝擊印度大選 執政黨控深偽抹黑 反對黨6人被捕

登記選民有10億人！地表最大規模投票登場 印度大選重點一次看

相關新聞

斯洛伐克總理遇刺 印總理莫迪：懦弱卑鄙行為

斯洛伐克總理費科昨天遇刺，身中多槍，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天強烈譴責，形容刺殺之舉懦弱、卑鄙，祝福費...

費科親俄反烏 民粹主義爭議多 反對LGBTQ 罵同性收養孩子「變態」

斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日遇刺命危，他曾加入共產黨，以親俄羅斯、反烏克蘭的立場著稱，反對多元性別認...

斯洛伐克總理槍擊案：71歲作家行刺，政治動機的仇恨謀殺？

斯洛伐克總理費柯（Robert Fico）5月15日遭遇槍擊，身中5槍，送醫急救後目前已無生命危險。槍手當場被捕，現已確認其身分為現年71歲的作家辛圖拉（Juraj Cintula），當局初步調查表示，暗殺事件是出於「政治動機」，但詳情並未有具體說明。

斯洛伐克總理費科何許人也 景仰普亭、反LGBTQ+

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）今天在首都布拉第斯拉瓦身中多槍，目前正在醫院救治中，一度性命垂危，經數小時手術...

斯洛伐克總理遇襲生死一瞬 全球齊聲譴責暴力

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）今天在一場暗殺行動中遭槍擊受傷，生命一度垂危，全球領袖都對此表示震驚和譴責

斯洛伐克總理遭槍擊事件 凶嫌為71歲作家

斯洛伐克總理費科今天身中多槍，生命一度垂危，在媒體確認槍手身分後，內政部長表示，被警方拘留的凶嫌是來自斯洛伐克中部的71...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。