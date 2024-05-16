斯洛伐克總理遇刺 印總理莫迪：懦弱卑鄙行為

斯洛伐克總理費科昨天遇刺，身中多槍，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天強烈譴責，形容刺殺之舉懦弱、卑鄙，祝福費科早日康復。

莫迪今天在社群平台X發文，對刺殺事件「深感震驚」，強烈譴責這是「懦弱」與「卑鄙」的行為。

他祝福費科（Robert Fico）早日康復，表示印度與斯洛伐克人民團結一心。

59歲的費科昨天在距首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮漢德洛瓦（Handlova）遭槍手連開5槍，經數小時搶救後，據報已脫離險境。

媒體報導，71歲的凶嫌疑因政治動機而犯案。

費科政治立場是親俄羅斯、反西方路線，去年勝選後立刻停止交付軍武給烏克蘭。