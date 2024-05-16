斯洛伐克總理費科何許人也 景仰普亭、反LGBTQ+

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）今天在首都布拉第斯拉瓦身中多槍，目前正在醫院救治中，一度性命垂危，經數小時手術後，據悉已脫離險境。

英國「獨立報」（The Independent）報導，這起槍擊事件發生在距布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮漢德洛瓦（Handlova）一座文化中心外。當時費科正在會見支持者。當地媒體報導，槍手已遭警方拘捕。

●費科是誰？

斯洛伐克總理費科1964年9月出生在一個工人階級家庭，1986年取得法律學位，並加入當時執政的共產黨。

經過1989年導致前捷克斯洛伐克瓦解的「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）後，費科在歐洲人權法院（European Court for Human Rights）代表斯洛伐克擔任政府律師。

在30年職涯中，費科在親歐洲主流和反對歐洲聯盟（EU）及美國對外政策的民族主義立場間搖擺不定。

●費科隸屬哪個政黨？

費科自1999年為了反對改革主義中間偏右內閣而創立「方向黨」（Smer-SD）以來，便擔任黨魁至今。他曾爭取共產黨的政治繼承者「民主左翼黨」（Democratic Left）的一個部長職位，但遭到拒絕。

59歲的費科去年重新掌權，先前分別自2006到2010年及2012到2018年二度擔任總理，去年9月贏得第3個任期，使得他成為斯洛伐克國史上服務時間最久的政府首長。

2006年，也就是斯洛伐克加入歐盟2年後，費科在勝選之後籌組一個由民族主義者組成的政府，但讓斯國自2009年起改採歐元為單一貨幣。

費科和方向黨往往被形容為左翼民粹主義者，不過他也被外界拿來與右翼政治人物相比較，像是鄰國匈牙利的民族主義總理奧班（Viktor Orban）。

費科於2010年下台，兩年後另一個中間偏右政治聯盟破裂後，費科的方向黨再度勝選。費科對移民的強硬立場，讓他在2016年獲得連任。那次勝選後，他宣布想讓國家與法國和德國一同成為歐盟核心的一部分。

2018年，當時正在調查政府高層貪腐問題的記者庫奇亞克（Jan Kuciak）和其未婚妻庫斯尼洛娃（MartinaKusnirova）同遭到職業殺手殺害後，費科的政壇生涯便開始走下坡。揭弊記者之死在斯洛伐克掀起大規模反貪腐抗議行動，費科被迫辭職下台。

方向黨在2020年選舉中失勢，敗給矢言掃蕩貪腐的其他政黨，黨內部也因而走向分裂。

費科在他的政治生涯期間猛烈抨擊方向黨揮之不去的貪腐指控。他本人於2022年被控謀劃利用警察和稅賦資訊來對付政治對手，對此他一概否認，指控後來也被撤銷。

●費科的信念為何？

在30年的職涯期間，費科巧妙地遊走在親歐洲主流和反歐盟和反美的民族主義立場之間，又表達出有意根據公眾意見或出現變化的政治現實來改變執政方向。

2020年費科的民調支持率僅約10%，然而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情卻幫他開了一扇門，他尋求抨擊政府的防疫措施來解決選民的憂懼。

政治分析家梅塞尼柯夫（Grigorij Meseznikov）向路透社表示：「他成為反對佩戴口罩或接種疫苗運動中最著名的政治代表人物。」

同時，費科也利用外界對執政政府內部爭執的不滿情緒，並對政府親西方方針提出質疑，呼應斯洛伐克全國各地社群網路上親俄羅斯的言論。

這是費科過去4年所採取更極端立場的一部分，包括嚴厲批評西方盟友，還矢言將停止對基輔當局提供軍事支持。他也認為北大西洋公約組織（NATO）及美國激怒了莫斯科，導致俄羅斯入侵烏克蘭。他也表達反對制裁俄羅斯，揚言要否決未來北約要讓烏克蘭入盟的任何邀請。

費科當然也景仰俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），他曾說過，要是普亭造訪斯洛伐克，他不會執行國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）在俄羅斯入侵烏克蘭後要求執行的逮捕令。

費科也對奧班甚為尊敬，稱奧班「捍衛他的國家及人民的利益」。

費科去年勝選後，斯洛伐克政府立刻停止交付軍武給烏克蘭。斯洛伐克各地數以千計抗議民眾一再上街集會，反對費科親俄羅斯和其他政策，包括修改刑法以淘汰一名特別反貪腐檢察官和掌控公共媒體的計畫等。

費科重新掌權引起批評人士擔憂，他們擔心費科和他的政黨將帶領斯洛伐克偏離親西方路線。他矢言要奉行「主權」外交政策，承諾對移民和非政府組織採取強硬立場，並發起反對LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）權利的活動。