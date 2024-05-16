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斯洛伐克總理遭槍擊事件 凶嫌為71歲作家

中央社／ 布拉第斯拉瓦15日綜合外電報導
斯洛伐克總理費科遇刺，71歲槍手身分曝光，內政部長表示，被警方拘留的凶嫌是來自斯洛伐克中部的71歲作家。取自X
斯洛伐克總理費科遇刺，71歲槍手身分曝光，內政部長表示，被警方拘留的凶嫌是來自斯洛伐克中部的71歲作家。取自X

斯洛伐克總理費科今天身中多槍，生命一度垂危，在媒體確認槍手身分後，內政部長表示，被警方拘留的凶嫌是來自斯洛伐克中部的71歲作家。

法新社報導，當被問及有關在漢德洛瓦鎮（Handlova）槍擊現場，被拘留男子身分被確認的報導時，內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）告訴記者：「我想我可以證實這一點。 」

根據美國有線電視新聞網（CNN），埃斯托克表示，根據「與凶嫌的初步談話」，這次的暗殺未遂是出於政治動機。

費科（Robert Fico）在漢德洛瓦舉行政府會議後遭槍擊，隨後有人看到一名灰髮凶嫌坐在地上被戴上手銬。官員稍早表示，民粹主義總理費科正在與死神搏鬥，但後來情況穩定。

根據媒體報導，凶嫌是彩虹文學俱樂部（DUHALiterary Club）創辦人，來自萊維斯鎮（Levice），曾撰寫3本詩集，是斯洛伐克作家協會（Association ofSlovak Writers）成員。

協會在臉書上證實，這名男子自2015年以來就是會員，並表示，一旦證實他的凶嫌身分，「將立即取消這個卑劣之人的會員資格」。

凶嫌的兒子告訴斯洛伐克新聞網站aktuality.sk，他「完全不知道父親在想什麼，他在計劃什麼，為什麼會發生這種事」。他說他的父親是合法登記持有槍械。

當被問到是否對費科有仇時，凶嫌的兒子說：「我會告訴你，他沒有投票給他。這是所有我能說的。」

凶嫌家鄉一家圖書館的館長告訴Dennik N日報：「他年輕時很叛逆，但不具攻擊性」。

法新社選擇不透露這名男子的姓名，但可以在社群媒體上找到他的一些政治言論。

他8年前曾上傳一段影片到網路上表示：「這個世界充斥著暴力與武器。人們似乎快要瘋了」

在影片中，他還提到對移民以及「仇恨和極端主義」的擔憂，並表示歐洲各國政府「對這種混亂別無他法」。

他還在影片中表示，他在萊維斯成立「反暴力運動」（Movement Against Violence），並將它定義為「目標是防止社會暴力蔓延的新興政黨，防止歐洲戰爭和仇恨蔓延」。

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