影／斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，如今社群平台流出不同視角影片，71歲凶嫌先混入人群，等待費科靠近後迅速張望便舉槍近距離連開5槍。

從目擊者分享在社群平台X的影片可見，費科在至少四名特勤人員包圍下走向站在金屬柵欄後方的民眾，身穿淺色衣服的凶嫌向左張望一眼後，快速舉起已經拿好的槍枝，越過金屬柵欄，朝著費科近距離連開5槍。

影片可清楚聽見5聲槍響，儘管當時周邊群眾第一時間還不清楚發生槍擊。

費科應聲倒地，特勤人員迅速衝撞柵欄試圖抓住凶嫌，後方也衝出保鑣將其制伏在地，另外還有其他人員衝向費科確認傷勢。

在另一段不同視角的影片中，兩名特勤火速將中彈的費科攙扶送上座車。