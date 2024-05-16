快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斯國總理遇刺歐洲領袖齊聲譴責 3周後歐洲議會選舉蒙陰影

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
斯洛伐克總理費科15日遇刺，歐洲領袖齊聲譴責，6月即將登場的歐洲議會大選再蒙陰影。歐洲議會主席范德賴恩（如圖）亦譴責暗殺是對民主的卑鄙襲擊。路透
斯洛伐克總理費科15日遇刺，歐洲領袖齊聲譴責，6月即將登場的歐洲議會大選再蒙陰影。歐洲議會主席范德賴恩（如圖）亦譴責暗殺是對民主的卑鄙襲擊。路透

斯洛伐克59歲總理費科（Robert Fico）15日在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮漢德洛瓦（Handlova）遇刺，腹部中彈，歐洲領袖齊聲譴責暗殺是「懦夫行為」，並且警告暴力行動在歐洲「沒有立足之地」。

德國近幾個月發生多起針對政治人物的暴力襲擊，總理蕭茲（Olaf Scholz）對費科遇刺的消息感同身受表示：「我對斯洛伐克總理遭遇懦夫襲擊的消息深感震驚，歐洲政壇絕不允許暴力存在。」

另外，歐洲議會即將在3周後登場，主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也呼應蕭茲，譴責該起暗殺是對「斯國總理和民主」的「卑鄙襲擊」。

這次槍擊事件導致6月6日至9日的歐洲議會選舉的緊張氛圍升溫，近來德國、西班牙和愛爾蘭等國政治人物紛紛遇襲，已然使社會大眾的生活蒙上陰影，歐洲議會消息人士透露，費科遇刺恐怕進一步加劇整體政壇的暴力活動。

斯洛伐克

延伸閱讀

斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

親俄反烏民粹主義爭議不斷 斯洛伐克總理中槍命危

斯洛伐克總理遭槍擊命危 我駐斯代表李南陽：譴責暴力行為

歐洲福爾摩沙俱樂部致函WHO幹事長挺台 外交部感謝

相關新聞

斯洛伐克總理遭槍擊事件 凶嫌為71歲作家

斯洛伐克總理費科今天身中多槍，生命一度垂危，在媒體確認槍手身分後，內政部長表示，被警方拘留的凶嫌是來自斯洛伐克中部的71...

影／斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，如今社群平台流出不同視角影片，71歲凶嫌先混入人群，等待費...

斯洛伐克總理遭政治暗殺！71歲凶嫌身分曝

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）稍早透露，總理已脫...

斯國總理遇刺歐洲領袖齊聲譴責 3周後歐洲議會選舉蒙陰影

斯洛伐克59歲總理費科（Robert Fico）15日在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮...

斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，現場畫面顯示，71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula...

親俄反烏民粹主義爭議不斷 斯洛伐克總理中槍命危

斯洛伐克總理費科今天身中多槍，生命垂危。費科曾是共產黨員，以親俄羅斯、反烏克蘭立場著稱，並且心懷「大斯拉夫主義」，反對L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。