斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，現場畫面顯示，71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula）趁費科接近人群時，近距離對費科連開5槍，接著被隨扈制伏在地。該國內政部表示，費科腹部及胸部等多處中彈，接受手術逾3個小時，初步資訊顯示是政治動機的暗殺。副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）則表示，他相信總理費科將能夠活下來，目前已經沒有生命危險。

根據現場影片顯示，59歲的費科當地時間15日下午2時半左右，在漢德洛瓦（Handlova）文化社區中心前向民眾握手致意，結果站在低矮鐵欄外的辛圖拉忽然掏出手槍，以幾乎不到1公尺距離，朝費科連開5槍。費科中彈後倒臥草皮，隨扈則趕緊衝到辛圖拉身後將他撂倒，並搶走他的手槍，一名隨扈甚至踹踢鐵欄，顯得相當焦急懊惱。

費科中彈後立即被隨扈拉進車內，並被直升機空運至附近醫院，接著飛往漢德洛瓦以東班斯卡比斯特里察（Banska Bystrica）的另一家醫院接受手術治療。

斯洛伐克內政部長艾斯托克（Sutaj Estok）表示，總理身中5槍，胸部、腹部還有一處肢體中彈，並指初步資訊清楚表明，這是一場政治暗殺。

斯洛伐克國防部長卡利尼亞克（Robert Kalinak）表示，總理接受3個多小時手術，情況很糟，稱這次槍擊事件是「對民主的攻擊」。

斯洛伐克副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）稍早則指出，「很幸運地，就我目前所知，手術進展順利，我想他最終會活下來。」並指目前已脫離險境。

塔拉巴稱，總理傷勢嚴重，其中一顆子彈射中他的胃部，另一發子彈則打中他的關節。