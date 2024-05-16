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日首相與星國新總理電話會談 合作強化兩國關係

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本首相岸田文雄今天跟昨天剛上任的新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）電話會談，確認雙方將朝強化兩國關係在各項課題進行合作。圖／歐新社
日本首相岸田文雄今天跟昨天剛上任的新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）電話會談，確認雙方將朝強化兩國關係在各項課題進行合作。圖／歐新社

日本首相岸田文雄今天跟昨天剛上任的新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）電話會談，確認雙方將朝強化兩國關係在各項課題進行合作。

原新加坡副總理兼財政部長黃循財5月15日接替執政近20年的李顯龍，宣誓成為第4任總理。2004年8月12日，當年52歲的李顯龍宣誓就職，成為新加坡第3任總理，迄今領導新加坡近20年。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天下午1時過後跟黃循財舉行約15分鐘的電話會談。岸田除在電話中對黃循財接任總理表達祝賀之意，也表達「希望雙方朝兩國關係更進一步發展進行合作」。

岸田還說，日本與新加坡是共同致力地區及國際社會正面臨課題的重要夥伴，日本相當重視跟新加坡的合作關係。

黃循財對此回應，希望推動雙方在廣泛領域的合作，並提升兩國良好關係到更高境界。

兩人也確認將在各項課題上進行合作，強化日本與新加坡的關係。

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