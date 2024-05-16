黃循財上任新加坡總理 侯友宜：期待持續交流

新加坡總理黃循財上任，新北市長侯友宜2度參訪新加坡時，曾與黃循財見面；侯友宜今天表示，祝福黃循財上任，象徵黃面對責任重大挑戰。他也期待新北與新加坡持續交流。

原新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）15日接替執政近20年的李顯龍，宣誓成為第4任總理。

侯友宜2023年4月參訪新加坡時，曾與時任副總理的黃循財會面；他今天上午接受媒體聯訪時，被問到是否有致電黃循財給予祝福。

侯友宜表示，恭喜黃循財肩負重責大任，責任愈大，面臨挑戰愈困難。他前幾年有機會與老朋友見面，從新北市談到城市治理、永續環境，也面對國家未來規劃，有機會詳談多次。

侯友宜2019年訪問新加坡時，也曾與時任新加坡國家發展部長黃循財見面。他說，這次祝福黃循財擔任總理，也期待新北市與新加坡能更交流，讓新北在國際更穩定往前走。