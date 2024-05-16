黃循財就任星總理 盼美中穩定

新加坡新任總理黃循財十五日宣誓就職，成為星國獨立後第四任總理，接替執政廿年的前任總理李顯龍。黃循財在就職演說中特別提到，如今世界充滿衝突，他希望美國和中國大陸關係保持穩定，新加坡也會繼續與雙方接觸。

黃循財就職典禮於晚間八點在新加坡總統府舉行，總統尚達曼感謝李顯龍過去廿年間的領導，以及一生致力於服務國家，讚揚他為從政人士設下高標準。尚達曼表示，黃循財繼任標誌著新加坡政治權力平穩且有序的過度，他率領的執政團隊完全能夠確保國家利益。

隨後，在首席大法官梅達順監誓下，黃循財舉起了右手，申明自己將時時刻刻忠實履行總理的職責。黃循財就任後，轉任國務資政的李顯龍等內閣團隊隨後陸續宣誓就職。

新加坡前總理、國務資政李顯龍十五日出席新總理黃循財的就職典禮時，揮手致意。（歐新社）

黃循財以英語、馬來語跟中文發表就職演講，表示很榮幸能接替李顯龍為民服務，也感謝李顯龍這些年來鞠躬盡瘁與許多貢獻，以及答應繼續留在內閣。

黃循財是第一個在新加坡建國之後出生的總理，所領導的第四代領導團隊成員也幾乎都在一九六五年後出生。他表示，「我們的人生歷程是新加坡立國價值觀的見證。廉潔、唯才是用、多元種族、公正，以及平等，這些原則根植於我們心中」，並強調新加坡人譜寫國家未來的新篇章並非從頭開始，而是「站在巨人的肩膀」。

黃循財指出，亞太地區在冷戰結束以來的卅年，享受了前所未有的和平與穩定，但這個時代不會復返，現在面對的是一個充滿衝突和競爭的世界，「我們必須適應這些新的現實，幸運的是，新加坡的國際地位很高，品牌在全球受到欽佩和信任」。

黃循財強調，新加坡希望在維護國家利益的同時與各方友好相處，重視東協的核心地位，並希望中美關係保持穩定。他說，就算這兩個大國不可避免地出現問題，新加坡也會保持與雙方接觸。

根據新內閣名單，黃循財會繼續兼任財政部長；顏金勇升任副總理後也會繼續管理貿工部，李顯龍卸任後轉任國務資政，其他內閣部長的職務不變。

分析家說，黃循財的人事安排顯示將延續原有政策，可能在國會大選後，內閣人事才會有較大更動。