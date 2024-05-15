星國總理黃循財：重視東協核心地位 盼美中關係穩定

中央社／ 吉隆坡15日專電
新加坡新總理兼財長黃循財15日在新加坡總統府舉行的就職典禮發表講話。路透
新加坡新總理兼財長黃循財15日在新加坡總統府舉行的就職典禮發表講話。路透

新加坡第4任總理黃循財今晚宣誓就職，他發表就職演說強調，新加坡重視東協的核心地位，維護國家的利益與權利，也希望美中關係能保持穩定。

原新加坡副總理兼財政部長黃循財（LawrenceWong）今晚接替執政20年的李顯龍，宣誓成為第4任總理。

黃循財發表就職演說時，感謝歷任領導人努力付出，也說明他是第一個在新加坡獨立之後出生的總理，今後會以新的身分繼續為新加坡人民服務，並會在既有的基礎上全力以赴，竭盡所能肩負重任。第4代領導團隊的領導風格將有別於第3代團隊。

新加坡聯合早報等媒體報導，黃循財指出，這次領導團隊交接不僅是團隊更替，也是跨代更替。

黃循財認為，全球局勢動盪不安，新加坡的社會要力求變化，如果前方道路出現挑戰，就需要處理新的問題，唯有全民團結才能靈活應變，以新思維因應挑戰。

他說，亞太地區在冷戰結束的30年來，經歷前所未有的和平和穩定；但這個時代已不復返，目前全球面對的是一個充滿競爭與衝突的世界局勢。

黃循財表示，新加坡不僅要在維護國家利益與權利的同時與各方相處，也重視東協的核心地位，為東協促進合作與一體化付出努力。

他希望美中關係保持穩定，新加坡會繼續與雙方接觸。新加坡也會繼續深化和其他國家的關係，促進新加坡的利益，為新加坡與世界各國塑造未來。

他表示，新加坡並非首度面對艱難的外部環境，過去所經歷的考驗讓新加坡變得更堅強，新加坡人的高度互信與合作是成功的關鍵。由於新加坡是多元國家，有多元種族、宗教與語言，如今的多元化程度更甚以往，但人民更團結，新加坡之所以能獲這樣的成就是因彼此包容與尊重。

他提到新加坡是開放的經濟體，人民生計易因多邊主義分裂受到影響，多元化的社會容易受外來影響分裂。新加坡人必須適應新的現實並做好準備，才能適應一個更混亂、危險與暴力的世界。

他也呼籲面對這個充滿衝突與競爭的世界，新加坡必須加強認同感與互信，讓全民共同譜寫新加坡故事的下一個篇章。

對於黃循財今晚宣誓就職就任總理，星馬學者多半分析，新加坡形塑穩定政治慣例，重視政策延續性，黃循財不會有強烈個人色彩或強勢領導人威望，今後將更重視團隊領導模式。

新加坡 李顯龍 黃循財

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