星國新總理黃循財就職 史上第二位非李氏家族出身的領導人

新加坡第四任總理黃循財（Lawrence Wong）15日晚間宣誓就職，接替執政20年的李顯龍，也是星國史上第二位非李氏家族出身的領導人。彭博資訊報導，這個高科技金融重鎮至此完成了罕見的政治過渡。

新加坡總統尚達曼在就職典禮上，先感謝李顯龍總理過去20年間的領導，並表示黃循財獲任命為李顯龍的繼任者，標誌著新加坡政治權力的平穩且有序的過度，他率領的執政團隊完全能夠確保國家利益。

黃循財日前接受新加坡媒體聯訪時坦言，星國正面臨重重內外挑戰，也明白李光耀時代的人民行動黨一黨獨大的日子已不復存在。

51歲的黃循財，自稱出身「平凡家庭」，高中以前都就讀社區學校，和新加坡政壇多具私校背景的菁英階級不同，2004年獲得哈佛甘迺迪學院公共行政碩士學位，踏入政壇後曾歷任貿工部、財政部、國家發展部等至少八個政府部會，顯示他早已被高層看好，在新冠疫情期間更是抗疫有功，也是奠定他總理接班人領先地位的重要原因。前年4月，黃循財正式獲推舉為執政黨第四代團隊領導人。

黃循財也是新加坡史上第二位非李氏家族的總理，李顯龍卸下總理職務後，將繼續擔任國務資政，這個做法不僅吻合過去新加坡卸任總理的慣例，也能延續李氏家族的政治影響力。

李顯龍執政20年間星國人均GDP翻倍，衝上8.3萬美元，躍居國際金融重鎮。但星國收入差距不斷擴大且房價飆漲，年輕人抱怨社會流動性衰退。民怨日增下，主政60多年的人民行動黨已在上屆大選得票率再創新低。

對外，李顯龍在美國、中國大陸加強拉幫結派之際，謹慎平衡星國與美中關係。而黃循財上周接受《經濟學人》專訪，被問及在美中爭霸時新加坡的立場為何，黃循財回答：「我們既不親中也不親美，而是親新加坡」。

黃循財被問到台海問題，他明確表示全世界大部分國家都奉行「一個中國政策」，新加坡反對台灣獨立，早在與中華人民共和國建交前，就反對台獨。黃循財說，新加坡秉持自己的「一中政策」，謹慎處理涉及兩岸關係的議題，「新加坡不允許自己被利用成為支持台獨的原因」。

黃循財指出，亞太地區在冷戰結束以來的30年，享受了前所未有的和平與穩定，但這個時代不會復返，現在面對的是一個充滿衝突和競爭的世界，「我們必須適應這些新的現實，適應一個更混亂、更危險且更暴力的世界。幸運的是，新加坡的國際地位很高，品牌在全球受到欽佩和信任」。