快訊

美國派白宮前經濟主席、前副國務卿來台參加520 籲北京勿挑釁

台積電ADR早盤創新高 折合普通股每股「破千元大關」

Toyz認愛篠崎泫「今年才交往」 入獄前正式回應結婚傳聞

新加坡總理黃循財發表就職演說 提及希望中美兩國關係保持穩定

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
新加坡新總理兼財長黃循財15日在新加坡總統府舉行的就職典禮發表講話。路透
新加坡新總理兼財長黃循財15日在新加坡總統府舉行的就職典禮發表講話。路透

新加坡新上任總理兼財政部長黃循財宣誓就職後發表演說，承諾自己將跟團隊一起為人民和國家竭盡所能，並會走入基層貼近民眾，瞭解人民心聲，努力提高生活素質。

聯合早報報導，黃循財以英語、馬來語跟中文發表演講，表示「能宣誓就任新加坡總理，我深感榮幸」，很榮幸能接替李顯龍，以新的身份繼續為民服務，立志在未來竭盡所能，擔起這項重任，也感激李顯龍這些年來的鞠躬盡瘁與許多貢獻，以及答應繼續留在內閣。

黃循財是第一位在新加坡建國之後出生的總理，所領導的第四代領導團隊成員也幾乎都在1965年後出生。他表示，「我這一代人的故事，也是新加坡獨立建國後的故事。我們的人生歷程是新加坡立國價值觀的見證。廉潔、唯才是用、多元種族、公正，以及平等，這些原則根植於我們心中」，並強調新加坡人譜寫國家未來的新篇章並非從頭開始，而是「站在巨人的肩膀」。

黃循財指出，亞太地區在冷戰結束以來的30年享受了前所未有的和平與穩定，但這個時代不會復返，現在面對的是一個充滿衝突和競爭的世界，「我們必須適應這些新的現實，適應一個更加混亂、更加危險和更加暴力的世界。幸運的是，新加坡的國際地位很高，品牌在全球受到欽佩和信任」。

黃循財強調，新加坡希望在維護國家利益與權利的同時與各方友好相處，重視東協的核心地位，以及這個區域組織在促進合作與一體化的努力，並希望中美關係保持穩定。就算這兩個大國不可避免地出現問題，新加坡也會繼續保持與雙方接觸。

黃循財說，「我們會加強與遠近國家的夥伴關係，推進新加坡的利益，以及更好地塑造自己和世界的未來」。

新加坡 李顯龍 黃循財

延伸閱讀

交棒黃循財！李顯龍曾面臨2場個人危機 一文回顧20年執政生涯

新加坡黃循財即將接棒 朱立倫：李顯龍經驗對中華民國是大警示

黃循財接任新加坡總理 美中之間如何取平衡

新加坡新總理黃循財上任前表態反台獨 否認是美國盟友

相關新聞

李顯龍20年執政落幕 黃循財正式就任新加坡第四任總理

新加坡新任總理黃循財15日接替執政20年的前任總理李顯龍，就任星國獨立後的第4任總理，接下領導國家重責大任。

新加坡總理黃循財發表就職演說 提及希望中美兩國關係保持穩定

新加坡新上任總理兼財政部長黃循財宣誓就職後發表演說，承諾自己將跟團隊一起為人民和國家竭盡所能，並會走入基層貼近民眾，瞭解...

交棒黃循財！李顯龍曾面臨2場個人危機 一文回顧20年執政生涯

新加坡總理李顯龍今天卸任。他帶領這個城巿國家挺過金融全球化和尖端技術掛帥年代而仍保持優勢。與此同時，新加坡也繼續實施他受...

美中競逐、人口高齡…黃循財接新加坡總理還有4大挑戰

新加坡副總理黃循財15日將接替任職20年的李顯龍，繼任總理，外界觀察，星國正面臨美中爭霸地緣政治熱戰與國內議題等六大挑戰...

黃循財接任新加坡總理 美中之間如何取平衡

新加坡政府週三（5月15日）將出現重大更動，51歲的黃循財從72歲的李顯龍手中接棒，成為新加坡1965年獨立以來第4位領導人。 李顯龍任內，新加坡選擇不在中國和美國之間的強權角力選邊站，在外交上

新加坡新總理黃循財上任前表態反台獨 否認是美國盟友

15日晚間接任新加坡總理的黃循財6日接受《經濟學人》專訪，內容8日刊出。被問及在美中爭霸時新加坡的立場為何，黃循財回答：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。