李顯龍20年執政落幕 黃循財正式就任新加坡第四任總理

新加坡新任總理黃循財15日接替執政20年的前任總理李顯龍，就任星國獨立後的第4任總理，接下領導國家重責大任。

根據海峽時報的即時報導，黃循財就職典禮於晚間八點在新加坡總統府舉行，尚達曼總統在星國國歌演奏畢後發表了簡短的演說，先感謝李顯龍總理過去20年間的領導能力，以及一身致力於服務國家，並讚揚他為從政人士設下了高標準。

尚達曼總統表示，黃循財獲任命為李顯龍的繼任者，標誌著新加坡政治權力的平穩且有序的過度，他率領的執政團隊完全能夠確保國家利益。

隨後，在首席大法官梅達順監誓下，黃循財舉起了右手，申明自己將時時刻刻忠實履行總理的職責。尚達曼總統接著交付了任命書，正式宣布黃循財就任總理，國務資政李顯龍等內閣團隊隨後陸續宣誓就職。

黃循財日前接受新加坡媒體聯訪時坦言，星國正面臨重重內外挑戰，也明白李光耀時代的人民行動黨一黨獨大的日子已不復存在，「反對黨肯定仍會存在，我們已經接受，這會是我們政治制度中的永久特徵」。

黃循財指出，雖然反對黨一再表示，目前只把目標放在拿下至少三分之一的國會議席，但2025年的大選要是競爭更激烈，人民行動黨的得票率再跌個幾個百分點，兩或三個反對黨一起取得超過半數的得票率與組織聯合政府不是遙不可及。

黃循財表示，「當我說，我不會假設行動黨一定會贏得下屆大選，或者不會假設我會在選後自動當上總理，我是認真的。這是我們當前的政治現實」。

黃循財也在聯訪中強調，新加坡不能陷入地緣政治漩渦，必須堅持以國家利益出發，維持一貫和有原則的處事方法，「這意味著，我們時不時會說或做令一些國家不太開心的事…這不是攸關在兩個國家之間取得平衡，不是一天採取有悖某個國家的立場，隔天又向其他國家說不同的話或做不同的事，以求取所謂的平衡。這不是我們的做法」。