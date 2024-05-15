交棒黃循財！李顯龍曾面臨2場個人危機 一文回顧20年執政生涯

新加坡總理李顯龍今天卸任。他帶領這個城巿國家挺過金融全球化和尖端技術掛帥年代而仍保持優勢。與此同時，新加坡也繼續實施他受尊崇父親李光耀箝制媒體和打壓異己的政策。

法新社報導，李顯龍今天卸任，交棒副總理黃循財。黃循財成為這個富裕亞洲國家第2位非李氏家族成員出身的領導人。

頂著新加坡國父之子的光環，李顯龍難以擺脫若非血統純正就無法登上大位的外界觀感。

但掌權近20年，他開創經濟多元化，引領新加坡度過一場全球金融危機和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，李顯龍已經在這個城市國家刻下自己的印記。

他祭出誹謗法對付反對人士不手軟，官僚體系如果有人涉貪或搞裙帶關係必遭起訴。

李顯龍治下的新加坡收緊民眾抗議法規，即使一人示威都可能被當成非法集會而遭到驅離。

2004年8月12日，時年52歲的李顯龍宣誓就職，成為新加坡第3任總理。

缺乏李光耀的激昂演說和鐵腕統治，現年72歲的李顯龍展現更商討式的領導風格。

改造新加坡的出口驅動型經濟，聚焦發展諸如生物科技和電子等先進工業，以及金融服務，相關工作由他親自操刀。

小型開放經濟體新加坡大部分需求仰賴進口，已經廣泛加入雙邊和區域自由貿易協定網絡。

李光耀辭世時，李顯龍致悼詞時說：「當然，做為我父親的兒子長大，意味不得不非常早就涉足政治…在我父親教養之下長大，和他共度那些年，使得我成為今天的我。」

李顯龍1971年加入新加坡武裝部隊，後來獲得獎學金出國深造，1974年榮獲數學一等榮譽從英國劍橋大學畢業，並且取得計算機科學文憑。

劍橋大學三一學院提供教職機會時，他在寫給導師的信中說：「我必須回家，我已經加入新加坡武裝部隊，我父親是總理，我如果不回去做我必須做的事，對國家，對自己都不好。」

他在軍中官拜准將，卻於1984年當選國會議員而從政。1990年李光耀根據長期執政的人民行動黨（People's Action Party）制定的接班進程卸任總理後，李顯龍被任命為副總理，為接替吳作棟擔任總理舖路。

2004年成為總理之前，李顯龍身兼新加坡金融管理局（新加坡中央銀行）董事會主席和財政部長。

新加坡在文化與歷史上對東方和西方世界有著深厚淵源，李顯龍平衡這些關係而不願意在美國和中國競爭之中選邊，另闢蹊徑為新加坡開創扮演外交調解人角色的利基。

李顯龍時代的新加坡，於2015年成為台灣海峽兩岸「馬習會」，以及2018年美國與北韓「川金會」場地。

儘管盡享榮光，李顯龍卻還是遭遇兩場個人危機。

他的元配、馬來西亞出生的醫生黃名揚1982年生下兩人第2個孩子後不久去世。兩人在劍橋大學念書時相識。

3年後，李顯龍與現任妻子何晶結婚。1992年，李顯龍經診斷發現罹患淋巴癌，所幸他經治療後於1997年抗癌成功。

從政初期給人冷漠知識分子印象的李顯龍後來致力於形象大改造，2004年出任總理後一個月後曾現身新加坡最時髦迪斯可舞池，希望拉近跟年輕人的距離。

但是2015年父親去世後，李顯龍與弟弟和妹妹為李光耀故居拆除與否而爆發激烈內鬨。貴為總理的他遭妹妹以「不肖子」（dishonourable son）公開指責。

5月1日最後一次以總理身分發表重大演說時，李顯龍說到準備將工作移交給繼任者，他「感到滿足和圓滿」。

他強調：「我履行了職責，也很慶幸多年前，自己選擇了公共服務這條路。」