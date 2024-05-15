快訊

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

涉悶殺2親生子女 前櫃姐移送地檢署複訊「一度腿軟」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李顯龍卸任前談台海 預估美中緊張恐「再持續20年」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
新加坡總理李顯龍執政20年後於15日卸任，他卸任前談及台海時表示，美中之間的矛盾與緊張恐怕持續20年或更久。(路透)
新加坡總理李顯龍執政20年後於15日卸任，他卸任前談及台海時表示，美中之間的矛盾與緊張恐怕持續20年或更久。(路透)

新加坡總理李顯龍執政20年後於15日卸任，他卸任前談及台海時表示，美中之間的矛盾與緊張恐怕持續20年或更久。

新加坡媒體集團「新傳媒」報導，李顯龍表示，美中兩國關係起初是正面的，有問題但基本上仍會互相合作，如今卻充滿爭議。

李顯龍分析，美中雙方在立場和利益上存在很深的矛盾，「相信會持續很長時間，超過10年，可能20年或甚至更久」，幸運的是新加坡和美中兩國關係良好。

他提到，新加坡和中國大陸維持良好關係已有很長一段時間，除合作開發蘇州工業園區及天津生態城，他擔任總理20年間，雙方也在重慶開展第3個政府間合作項目，並簽署「升級版中新自貿協定」，整體來說和中國大陸關係十分友好。

李顯龍認為，中方知道新加坡希望和他們有更多合作，也不與他們做對，同時中國大陸也清楚，雖然新加坡人多數是華人，「但我們和中國大陸不同，這是很重要的。如果我們能維持一個正常的關係，以國家利益為基礎，它就不能是基於種族認同」，「你不能說我們同祖同族，我們就必然擁有相同歷史。」

近年地緣政治局勢多變，而新加坡卻能在之中依舊站穩腳跟，李顯龍表示，新加坡和多個大國都是朋友，希望這些國家在該區域有建設性地活動，幫助維持區域安全與繁榮，「美國人正在這麼做」，正因我們是朋友，當他們有事相求時，我們有時能幫上忙。

新加坡 李顯龍 黃循財

延伸閱讀

【看！新聞】李顯龍交棒 「抖音部長」接任新加坡總理？！

520前局勢敏感 康達：維持台海和平穩定嚇阻風險

台海當面共軍 今晚再度大舉越線

交棒黃循財 李顯龍治國師法《三國演義》諸葛亮

相關新聞

黃循財接任新加坡總理 美中之間如何取平衡

新加坡政府週三（5月15日）將出現重大更動，51歲的黃循財從72歲的李顯龍手中接棒，成為新加坡1965年獨立以來第4位領導人。 李顯龍任內，新加坡選擇不在中國和美國之間的強權角力選邊站，在外交上

新加坡新總理黃循財上任前表態反台獨 否認是美國盟友

15日晚間接任新加坡總理的黃循財6日接受《經濟學人》專訪，內容8日刊出。被問及在美中爭霸時新加坡的立場為何，黃循財回答：...

美中競逐、人口高齡…黃循財接新加坡總理還有4大挑戰

新加坡副總理黃循財15日將接替任職20年的李顯龍，繼任總理，外界觀察，星國正面臨美中爭霸地緣政治熱戰與國內議題等六大挑戰...

李顯龍卸任前談台海 預估美中緊張恐「再持續20年」

新加坡總理李顯龍執政20年後於15日卸任，他卸任前談及台海時表示，美中之間的矛盾與緊張恐怕持續20年或更久。

星國總理李顯龍卸任前 籲加強與華文世界聯繫

新加坡第3任總理李顯龍今天將卸任，交棒副總理黃循財。李顯龍在卸任前接受聯合早報專訪，呼籲新加坡可藉宗親鄉會加強與中國省份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。