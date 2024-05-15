星國總理李顯龍卸任前 籲加強與華文世界聯繫

新加坡第3任總理李顯龍今天將卸任，交棒副總理黃循財。李顯龍在卸任前接受聯合早報專訪，呼籲新加坡可藉宗親鄉會加強與中國省份的聯繫，更表示下屆總理將會繼續在新加坡推動華文相關政策。

李顯龍表示，新加坡華人存在多元性，新加坡在華人社會的行動得與時俱進。過去宗親鄉會幫助來自各地的華人於新加坡落地生根，但這類需求已不存在。

他呼籲，新加坡的宗親鄉會會館能舉辦文化、教育及商業活動，並藉此與中國其他省份聯繫、交流，建立人脈。不管是在新加坡已有戶籍的華人、剛到新加坡的華人，都有文化底蘊、商業知識及對市場的熟悉度等專業，應該透過這些聯繫為新加坡製造機會。

另外，他也在訪談中提及雙語能力的重要性及新加坡政府在推動雙語上的努力。他表示，新加坡政府積極施行雙語課程，雙文化課程、雙語言特選課程在學校中都得到強烈迴響，並提到新加坡的宗親鄉會也積極組織書法班、戲劇班等文化課程。

李顯龍表示，新加坡的新移民不少是來自中港台，將有助於提升新加坡下一代華人的華語水平。他表示，若新加坡人去中港台工作，語言能力也會提升，並提到有些新加坡人還能用華文討論商業契約。他笑稱，「這個很大膽，我就不敢做了」。

他表示，新加坡下一屆總理了解必須維持雙語的優勢及競爭力，雖然下一代受華文教育的部長不多，但他們都支持華文相關政策，他們將會用自己的方式繼續推動華文。

李顯龍還透露，雖然過去曾受十幾年的華文教育，但為了此次訪談，也做了一番準備，就怕大家發現他的華文生疏了。

面對新加坡在國際所面臨的挑戰，李顯龍堅決表示，絕不會誇大外來的風險，不過會盡最大能力讓新加坡安居樂業，同時使新加坡感知外在的局勢、趨向、風險及機會，包括了解新加坡與鄰國的關係、美中兩國間的博弈及中東危機。

李顯龍更向人民喊話可以相信新加坡是世外桃源，「但這個世外桃源是跟世界接軌的，所以他們（世界）可以影響我們，我們必須了解」。

訪談期間，李顯龍也罕見分享交班心境，他表示「拿得起，放得下」，也透露退休後除了可能會進修攝影及人工智慧（AI）相關知識外，仍會繼續經營社群媒體，保持與外界的聯繫。

他呼籲新總理能在社群媒體上建立粉絲群，並透露新總理吉他彈得不錯，有意鼓勵新總理未來能在社群媒體上露兩手。