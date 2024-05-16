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涉悶死子女 「毒」媽聲押
新北市蘇姓女子涉吸毒後在旅館悶死九歲女兒及六歲兒子，檢警昨天相驗，確認二幼童均為窒息死亡，但姊姊嘴角有殘留乾涸白色粉末，不排除被餵毒或餵藥可能，擇期解剖。蘇女承認殺害兩名小孩，但檢方認為案情有諸多疑點，訊後依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見。
發現悲劇的蘇女閨密徐女及徐女的何姓前夫案發前曾前往旅館，兩人均有毒品前科，檢方懷疑「有一定角色」，昨以證人身分傳喚到案，訊後請回。
卅七歲蘇女本月十二日深夜帶兒女入住中和區一家汽車旅館，隔天上午八時透過校園通ＡＰＰ替小孩請假兩天，稱帶孩子回南部探親，但一直待在旅館。
徐女十三日曾帶餐點前往探視，兩名孩童無異狀，但蘇女情緒不穩定，徐女擔心出事，前天下午再度前往旅館，小孩已遇害，躺在床上被棉被包裹。
警方到場蘇女神情恍惚呆站在床邊，桌上擺著空酒瓶及一支完整Ｋ菸和三根已吸食完Ｋ菸。蘇女坦承行凶，稱因生活及經濟壓力過大，前天上午喝酒、吃安眠藥及吸食Ｋ菸後，一時情緒失控，於上午九時及十時持枕頭先後悶死熟睡中姊弟。
蘇女行凶後也準備「一起走」，但疑因為毒、酒交互作用，體力不支恍神，加上徐女再度前來而未果。據了解，蘇女雙手手臂留下多道兒女遭悶殺掙扎時留下的血痕。
警方懷疑蘇女預謀犯案，昨天偵詢後依殺人罪嫌移送新北地檢署，蘇女下車時一度腿軟要人攙扶；法醫相驗兩姊弟確認窒息死亡，但檢方認為有疑點，擇期解剖。
家屬昨偕同葬儀社人員重回凶案現場招魂，站在法師後方雙手合十大喊「回家了！」。據了解親友多次擲筊均無所獲，最後由乾媽出手才獲得允筊，完成招魂儀式。
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