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媽臉書曾PO文 「絕不讓孩子受委屈」

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱葉德正曾伯愷／新北報導

悶殺兩子女的蘇女，曾在臉書貼文要學習成為保護孩子的天，如今卻親手殺死自己的小孩。圖／蘇女臉書
悶殺兩子女的蘇女，曾在臉書貼文要學習成為保護孩子的天，如今卻親手殺死自己的小孩。圖／蘇女臉書
蘇姓女子涉嫌在汽車旅館內用枕頭悶死一對兒女，喪命小姊弟就讀新北同一國小，學校表示蘇女上周還有參加兒子幼兒園辦的母親節活動，親子互動不錯，聽到消息感到震驚。

學校校長說，姊姊就讀小學三年級，弟弟是國小附設幼兒園中班，在校表現很正常，近期到學校情況沒異狀；姊姊成績沒有太突出，但整體算穩定。幼兒園上周辦母親節活動，蘇女有出席，過程氣氛融洽。班級老師說，姊姊繪畫成績不錯，學校只要有展覽，都能看到姊姊作品。

新北市教育局說，該家庭是校方通報的脆弱家庭，家庭經濟弱勢，學校通報關懷並協助就讀國小的姊姊申請學費減免、早午餐、教科書補助，還有安得烈慈善協會食物箱等資源；就讀幼兒園的弟弟則免學費。

新北市社會局說，該案為單親媽媽扶養二名未成年兒少，社會局啟動關懷機制，連結民間單位提供經濟支持及物資協助，並定期訪視確認照顧狀況及照顧負荷，最近一次面談是五月八日，此家庭沒有通報兒虐紀錄。

據了解，蘇女原對小孩教育、互動頗用心，臉書與子女互動曾貼文「媽媽永遠只想給孩子更好的」、「媽媽絕對不會讓孩子受委屈」，「和女兒一起戴手鍊就感覺好幸福」、「有一雙寶貝兒女真的很幸福」。還曾說「媽媽也在學習成為保護你們的天」，沒想到最後竟親手殺害兩名子女。

社會局說，家長應尊重兒少為獨立的個體，勿因任何壓力剝奪兒少生存權，若遭遇困難可就近前往社福中心尋求協助。

幼兒園 教科書 未成年 母親節 汽車旅館

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