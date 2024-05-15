犯案前拍下他們睡臉…單親媽吸毒 用枕悶死兒女

卅七歲蘇姓女子十二日母親節當天帶九歲女兒及六歲兒子入住新北市中和一間汽車旅館，昨天上午疑喝酒吸毒後情緒失控，涉嫌持枕頭將熟睡中的一對兒女悶死，犯案前曾拍下子女熟睡照當成臉書封面照。警方到場時蘇女恍神呆站在床邊，被捕後情緒不穩定，警方昨晚停止夜間偵詢，今天進一步釐清，依殺人等罪嫌送辦。

警方調查，蘇姓女子曾在百貨公司擔任櫃姐，與前男友生下一子一女，獨自扶養兒女；她經濟不寬裕，但與子女感情融洽，不時在臉書貼出三人出遊照片，還曾自行設計遊戲，鼓勵小孩專心學習。

今年二月間，蘇女祖母罹患癌症，她為照顧患病祖母辭去櫃姐工作返家照顧，近四個多月來完全沒有收入，拮据生活雪上加霜；蘇女疑似壓力過大，曾有兩次輕生紀錄。

親手悶死自己一雙兒女的蘇女，臉書都是與子女的照片與對話。圖／取自臉書

本月十二日母親節當天深夜十一時，蘇女搭計程車帶兒女入住中和區一家汽車旅館，隔天周一上午八時，她透過校園通ＡＰＰ向老師替小孩請假兩天，稱要帶孩子回南部探親，實際上一直與兩名小孩待在旅館。蘇女的徐姓女密友曾帶餐點前往探視，見兩名孩童在房內開心玩耍無異狀，但蘇女情緒顯得十分不穩定。

徐女擔心出事，昨天下午一時許再度帶著餐點前往旅館探視，進房發現兩名幼童躺在床上被棉被包裹，全身冰冷無生命跡象，立即通知旅館工作人員協助報警。

中和警方獲報到場，發現蘇女神情恍惚呆站在床邊，桌上擺著空酒瓶及Ｋ他命毒品。當時蘇女表示因生活及經濟壓力過大，昨天上午喝酒及吸食Ｋ他命後一時情緒失控，持枕頭悶死兩名子女。

警方發現蘇女前晚曾拍下兒女熟睡畫面做為臉書封面照，隔天上午卻狠心殺害兩人。蘇女父親接獲警方通知趕到，得知女兒親手殺害原本活潑可愛的兩名孫子，雙手猛捶房內櫃子，望著遺體放聲痛哭。

警方偵詢時蘇女不是不說話，就是不停哭泣，昨晚停止偵詢，今天上午再釐清，另蘇女無毒品前科，也將追查毒品來源。

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