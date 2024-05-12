快訊

質疑劈腿掐死對方！涉祖孫三屍案女婿落網 妻生前「最後身影」曝光

盧秀燕、江啟臣將出席總統就職典禮 黃暐瀚讚：國民黨還有頭腦清楚的人

台南女大生住靈異大樓4年 畢展「鬼屋使用手冊」引話題

女婿認「先殺妻再殺母」？警方記者會上否認 死因待收相驗、解剖報告才釐清

中央社／ 新北12日電
三重分局今天舉行記者會，由偵查隊長翁啟元（圖）說明案情。有媒體報導張男坦承「先殺妻再殺母」，警方下午召開記者會澄清「絕無此事」。聯合報記者／許正宏 攝影
三重分局今天舉行記者會，由偵查隊長翁啟元（圖）說明案情。有媒體報導張男坦承「先殺妻再殺母」，警方下午召開記者會澄清「絕無此事」。聯合報記者／許正宏 攝影

新北三重昨天發生祖孫3代命案，警方今天上午將涉案關係人張姓男子查緝到案，由於有媒體報導張男坦承「先殺妻再殺母」，警方下午召開記者會澄清「絕無此事」。

三重區昨晚發生祖孫3代命案，30歲陳姓女子與3歲兒子、69歲母親被人發現遭棉被包裹，陳屍在住處臥室，而陳女的丈夫張男則搭車離去，被警方認為涉嫌重大。

據了解，警方調閱監視畫面，確認張男日前搭高鐵南下台中，經掌握張男行蹤後，10多名員警南下台中，今天上午到張男在台中市西屯區的租屋處逮人。而張男見大批員警攻堅時態度淡定，警方形容張男的態度似乎沒有什麼反應。

至於有媒體報導張男坦承「先殺妻再殺母」，但對於犯案手法及行凶動機都未透露，詳細動機與事發過程仍待調查的報導。三重警分局偵察隊長翁啟元下午召開記者會表示，「特此澄清絕無此事；本案將嚴守偵查不公開之原則，釐清事實與真相」。

張男落網後仍呵護寵物犬博美狗，甚至張男的母親打電話到警局竟是關心小狗的狀況。翁啟元接受媒體聯訪時表示，這隻狗名叫「糯米」，張母確實打電話來關心小狗狀況，警方已回應稱，小狗目前平安，正由張男保管。

由於檢方今天上午已會同法醫到板橋殯儀館相驗死者，事後，檢方及死者家屬都未對外說明，因此，媒體詢及祖孫3人死因時，翁啟元表示，要等收到檢方相驗及解剖報告後才能釐清死因。

三重 命案 新北

延伸閱讀

涉新北祖孫3屍命案…女婿落網疑因詐欺遭通緝 醫怒：請問還是廢死嗎？

影／新北祖孫命案 涉案張姓女婿押回三重 稱五一當天就勒殺妻

新北祖孫3屍命案 高大成疑凶嫌染毒癮：3歲童也不放過？

壓制畫面曝光！新北祖孫命案涉嫌張姓女婿台中落網

相關新聞

質疑劈腿掐死對方！涉祖孫三屍案女婿落網 妻生前「最後身影」曝光

新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，涉有重嫌的女婿逃亡6天之後，今天在台中落網，而陳女生前最後身影曝光，是在4月30日...

為何找人清魚缸？新北祖孫三代慘死 高大成推測原因：證明自己不知道人死了

新北市祖孫3屍命案震驚社會，警方上午在台中市逮捕張姓女婿。對於張為何一度找業者來清魚缸死魚？引起外鎮界猜測，法醫高大成推...

女婿認「先殺妻再殺母」？警方記者會上否認 死因待收相驗、解剖報告才釐清

新北市三重昨天發生祖孫3代命案，警方今天上午將涉案關係人張姓男子查緝到案，由於有媒體報導張男坦承「先殺妻再殺母」，警方下...

涉新北祖孫3屍命案…女婿落網疑因詐欺遭通緝 醫怒：請問還是廢死嗎？

新北市三重區祖孫三代3屍命案，24歲張姓女婿涉嫌重大，今天上午落網。時常在臉書對時事發表評論的胸腔暨重症專科指導醫師蘇一...

影／新北祖孫命案 涉案張姓女婿押回三重 稱五一當天就勒殺妻

新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，案發後24歲張姓女婿搭車離家逃匿到台中，今天上午落網，下午1時許被帶回三重警分局。...

新北祖孫3屍命案 高大成疑凶嫌染毒癮：3歲童也不放過？

新北市昨晚發生祖孫3屍命案，警方認為二女兒丈夫張男涉有重嫌。法醫高大成上午說，依經驗，遺體只要有裹棉被或床單的狀況，大概...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。