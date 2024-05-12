女婿認「先殺妻再殺母」？警方記者會上否認 死因待收相驗、解剖報告才釐清

新北市三重昨天發生祖孫3代命案，警方今天上午將涉案關係人張姓男子查緝到案，由於有媒體報導張男坦承「先殺妻再殺母」，警方下午召開記者會澄清「絕無此事」。

三重區昨晚發生祖孫3代命案，30歲陳姓女子與3歲兒子、69歲母親被人發現遭棉被包裹，陳屍在住處臥室，而陳女的丈夫張男則搭車離去，被警方認為涉嫌重大。

據了解，警方調閱監視畫面，確認張男日前搭高鐵南下台中，經掌握張男行蹤後，10多名員警南下台中，今天上午到張男在台中市西屯區的租屋處逮人。而張男見大批員警攻堅時態度淡定，警方形容張男的態度似乎沒有什麼反應。

至於有媒體報導張男坦承「先殺妻再殺母」，但對於犯案手法及行凶動機都未透露，詳細動機與事發過程仍待調查的報導。三重警分局偵察隊長翁啟元下午召開記者會表示，「特此澄清絕無此事；本案將嚴守偵查不公開之原則，釐清事實與真相」。

張男落網後仍呵護寵物犬博美狗，甚至張男的母親打電話到警局竟是關心小狗的狀況。翁啟元接受媒體聯訪時表示，這隻狗名叫「糯米」，張母確實打電話來關心小狗狀況，警方已回應稱，小狗目前平安，正由張男保管。

由於檢方今天上午已會同法醫到板橋殯儀館相驗死者，事後，檢方及死者家屬都未對外說明，因此，媒體詢及祖孫3人死因時，翁啟元表示，要等收到檢方相驗及解剖報告後才能釐清死因。