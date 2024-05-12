質疑劈腿掐死對方！涉祖孫三屍案女婿落網 妻生前「最後身影」曝光

新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，涉有重嫌的女婿逃亡6天之後，今天在台中落網，而陳女生前最後身影曝光，是在4月30日搭電梯下樓取外送餐飲，之後便未再出現過，與女婿透露5月1日凌晨徒手勒死妻子的說法吻合。

69歲劉姓老婦和30歲陳姓女兒、3歲陳姓孫子，昨天晚上被發現躺在家中臥室同1張床上，每個人身上均裹著1條棉被，已經死亡多日，24歲張姓女婿則下落不明，警方不排除他與命案有關，循線擴大追查。

張男6日逃亡至台中，今天上午在西屯區1處日租套房落網，透露5月1日凌晨因質疑妻子劈腿，爭吵後在臥室激憤掐死她，隔天又因為積欠岳母40萬元債務爭吵，再動手掐死她，至於繼子的死亡，他則不願說明。但因警方尚未對張男製作詢問筆錄，詳細案情還需要再進一步釐清。