陽光行動／公有停車場充電樁 六都占比多不到1%

電動車愈來愈多，但各縣市公有停車場充電格布建牛步，六都占比大多不到百分之一，台中停管處坦言，由於快充電力需求較高，台電需評估電力供給，工程建置較困難，花了一年多才完成。北市停管處表示，充電格會影響油車格數，互相「競逐」下，往往需要觀察半年或一年才能計畫。

台中市電動車總數約八千三百輛，目前台中市公有路外停車場約十六萬格，已建置的充電格位有四百一十格，占比約百分之○點二，今年底前預計公有停車場再設置四百格充電停車格。

台中停管處長盧佳佳說，因使用慢充需耗六至八小時，快充則需卅分鐘，車主多偏愛電動車快充，但快充電力需求較高，台電需評估電力供給，工程建置上也較困難。

台北市公有停車場及機關學校停車場充電格位共有六二五格，占比約為百分之一，目標今年底朝百分之二建置。

北市停管處機電科長許捷翔表示，雖然民眾有提出希望建置的地點，但公營停車場電動汽車充電格半年使用率要達百分之五十，才能研擬建置，因為停車場的總停車格數有限，若充電格數增加會影響到油車格數，仍要整體評估去布建才能計畫。

台南市公有路外停車場有三萬六千六百七十六格，已建置的充電格位有一九七格，占比約百分之○點五，市長黃偉哲表示，未來盼加速提升充電樁設置比率，讓私人載具也能減少碳排。