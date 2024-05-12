陽光行動／電動公車政策推行遇瓶頸 淨零目標恐破功

準總統賴清德早在七年前擔任行政院長時，就以「淨零」之名，喊出公務車、公車在二○三○年全面汰換為電動車的政策願景，這幾年電動公車紛紛上路，行政院也推行電動公車國產化政策，提供公車業者百分百的採購補助，扶植這項產業，如今電動公車陸續出現缺充電站、缺高續航力電池等雜音，讓愈來愈多業者心存觀望，成了新內閣上任的施政挑戰。

政府先前設定國產化目標，訂出十項電動公車國產化標準，門檻並不低，多家製造商申請「應試」，至今只有兩家業者過關；由於政府端出採購電動公車初期享百分之百補助，如今補助額度也還有七成，客運業者想免費取車或以三折價購車，自然要跟取得國產化認證的業者下單。

問題接著來了，客運司機抱怨的里程焦慮，政府事前可有科學驗證數字？如果只聽信業者的模擬推估報告，自然埋下現今電池壽命提早夭折的苦果，造成客運業者的不信任，既阻礙公車電動化的發展，也造成電動公車壽命短，讓原本透過電動公車協助達成的淨零目標破功。

政府為組成電動公車國家隊、提高自製率的國產化規格缺乏彈性，除了規格限制多，也未充分了解業者願意花多少成本、需要哪類產品，以及長短程不同需求的客製化思考，再交給車廠依需求打造、設計，造成客運業選擇少，日後一旦補助沒了，業者有無意願花大錢購車，恐是一大問號。

客運業者正面臨少子化、缺工等困境，對營運成本自然非常重視，現在還要面對找地設置充電場站等難題，一旦乘客回流速度慢、收入不如預期，扶植產業、淨零碳排將成空談。