陽光行動／憂虧本 業者汰換電動公車先放緩

電動公車電池衰退快、續航力不足，不僅常造成公車司機「里程焦慮」加劇，也影響柴油公車汰換速度與意願。新北市交通局長鍾鳴時坦言，電動公車電池原本估有六至八年壽命，但部分使用二、三年就要汰換，一顆電池就要近百萬元，業者擔心汰換後會虧本，幾乎全台汰換電動公車的速度都慢下來了，距離二○三○年交通部公車電動化仍有一段時間，希望新內閣要好好檢視政策。

新北市電動公車目前共二四四輛，預計今年要汰換一五三輛柴油車，目標二○三○年全面電動化。不過，因為電池續航力問題，公車業者放緩更換速度。新北市公車業者表示，原本在夜間充電一次可開一天，現在需要充二次，影響人力和作業時間，且電池如果繼續衰退，會影響未來的重置成本。

鍾鳴時說，電動公車最核心就是電池穩定度、續航力，不像燃油車沒油就去加油，結果新車才買來二、三年，電池續航力就不穩，甚至從原本估六至八年壽命，實際只用二、三年就要汰換電池，一顆電池要上百萬元，對營運成本是一大負擔。

鍾鳴時說，現在公車業者只有兩家百分百國造的電動車款可選擇，期望多開放幾家示範車隊供選擇，且一輛電動車造價一千多萬，燃油車只要五百多萬，業者擔心汰換後會虧本，造成電動公車汰換速度放慢。

桃園市交通局也表示，目前政府只針對二家國產化電動公車製造商提供購車補助，選擇不夠多元，價格也貴，是業者卻步原因之一。

針對公車司機的里程焦慮，成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥指出，氣溫、路型、上下坡等都會影響電動車的電池效率，業者要能掌握行車電腦所顯示的電池數字，和剩餘可行駛里程數是否可靠，尤其路線規畫上，要納入設計充電站的位置，要能在總站以外的點位充電，否則將讓較長途路線受限。

成運汽車總經理吳忠錫指出，政府為扶持電動公車產業國產化，訂出十大規格標準，目前有多家製造商申請，只有兩家通過認證，採購國產化電動公車可享車價七成以上補助，但未限制不能向其他製造商採購，政策沒有問題，問題在於品質是否符合業者需求。