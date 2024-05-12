陽光行動／車多樁少！用地寸土寸金 電動公車推展現隱憂

交通部政策要力拚二○三○年全台市區公車全面電動化，但近來公車等客運業者屢遇電動公車發展困難，尤其電動公車數量逐年增加，充電樁、充電站用地卻很難求，有車無電或充電「塞車」隱憂浮現；電動公車電池耗損速度超乎預期，也加重業者經營成本，恐阻礙電動公車發展。

電動巴士充電分快充及慢充兩種，業者指快充可在十五分鐘左右充到六成以上蓄電量，慢充至少要四小時，但都不如燃油車加油方便。另外，車輛除了停靠起訖站定點充電，當車輛變多，須另覓場地設充電樁等設施，場地與充電設施都屬於業者成本，若要在都會精華區準備一定規模空地設充電站，成本更大。

為因應二○五○淨零碳排的國家總體目標，交通部公路局推動在二○二四至二○三○年，達成市區公車和公路客運車輛電動化，爭取編列六百四十三億元預算，希望全台一萬四千五百輛市區公車和公路客運在二○三○年時全面電動化。

全台電動公車逾一千八百輛

據了解，至今年一月，全台掛牌客運電動巴士逾一千八百輛，以台南市為例，目前已有九十五輛，預計下半年再添十八輛，電動公車普及率約百分之廿三，明年上看三成。

充電場址不足衍生「塞車」

電動公車數量日增，充電問題跟著浮現；因電動公車體積較一般房車大上數倍，鋰電池充電時間動輒四、五小時以上，若充電場址空間不足，勢必衍生「塞車」窘況，為解決眼前這項難題，須另覓適合場地。

業者透露，先前就有公車業者採購了十餘輛全新電動公車，但因為找不到地點設充電站，延後半年才上路營運。

電動公車製造商表示，雖然業者汰換舊公車、採購電動公車時，賣方及政府都會全力協助找地，解決充電問題，但因公車路線以都會區為主，市區寸土寸金，加上政府也積極找地蓋社宅，彼此「搶地」格外辛苦。

「適合地點不好找，不論租或買又是一筆額外負擔」，台南市有府城、新營、興南、漢程四家公車業者，一般電動公車主要在業者附屬的保養廠或停車場充電，但因充電時間長，往往不敷使用。

新營客運現有十三輛電巴，十支充電樁，業者說，目前大致可應付，但未來逐年汰換柴油客車，雖可加裝充電樁，但如何有效率調度是一大難題；另因空間不足，也在尋覓離轉運站不遠的用地向台電申請供電解決。也有客運業者指出，北部同業因運能大且土地昂貴，問題更嚴重，南北業者都很頭痛。

高雄市現有電動公車二九五輛，占全市公車百分之卅三點九，其中高雄客運有卅三輛，總經理特助陳可培表示，目前十一個場站中，有二站共設十支充電樁，因目前電動公車數量還不多，尚未發生充電「塞車」情形，但隨著添購電動車增加，擔心「車多樁少」窘境，若來不及充電就會影響營運。