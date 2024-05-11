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有法未用！目前只勸導 政院：網路投資廣告未實名制可罰
詐騙事件層出不窮，從名人到素人都受害，財信傳媒董事長謝金河屢遭詐騙集團於臉書冒名刊登詐騙訊息，行政院打詐辦公室主任李憲明指出，現在可依投信投顧法七十條之一，要求網路投資廣告採實名制，加強網路平台業者事前審查、事後下架機制，如果未依限期改善下架，可裁處罰鍰。未來打詐專法通過之後，將規範境外大型網路廣告平台業者設置法律代表人，主動揭露廣告主並驗證出資者身分，並配合政府下架詐騙廣告，否則可開罰。
針對目前網路刊登投資廣告未實名制者，刑事局雖可依法要求限期改善並可處以罰鍰，但目前都只是勸導，還沒有裁罰。
另針對旅英網友自稱老父被ＬＩＮＥ股票操盤群組詐騙三千萬元房子，李憲明說，未來數位部可要求數位平台落實廣告實名制，發現詐騙廣告後要立即下架，並配合政府犯罪調查，但若是用戶私下邀請，就相對難以防範，政府也會加強詐騙宣導。
李憲明說，即使民眾不慎受騙，金融機構未來針對疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶，採取異常交易管控，從臨櫃、網路或行動銀行等面向，預防及遏止不法金流。
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