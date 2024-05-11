聽新聞
test
0:00 / 0:00

有法未用！目前只勸導 政院：網路投資廣告未實名制可罰

聯合報／ 記者黃婉婷張宏業／台北報導

詐騙事件層出不窮，從名人到素人都受害，財信傳媒董事長謝金河屢遭詐騙集團於臉書冒名刊登詐騙訊息，行政院打詐辦公室主任李憲明指出，現在可依投信投顧法七十條之一，要求網路投資廣告採實名制，加強網路平台業者事前審查、事後下架機制，如果未依限期改善下架，可裁處罰鍰。未來打詐專法通過之後，將規範境外大型網路廣告平台業者設置法律代表人，主動揭露廣告主並驗證出資者身分，並配合政府下架詐騙廣告，否則可開罰。

針對目前網路刊登投資廣告未實名制者，刑事局雖可依法要求限期改善並可處以罰鍰，但目前都只是勸導，還沒有裁罰。

另針對旅英網友自稱老父被ＬＩＮＥ股票操盤群組詐騙三千萬元房子，李憲明說，未來數位部可要求數位平台落實廣告實名制，發現詐騙廣告後要立即下架，並配合政府犯罪調查，但若是用戶私下邀請，就相對難以防範，政府也會加強詐騙宣導。

李憲明說，即使民眾不慎受騙，金融機構未來針對疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶，採取異常交易管控，從臨櫃、網路或行動銀行等面向，預防及遏止不法金流。

廣告 網路 詐騙集團

延伸閱讀

行政院推打詐新四法 藍委葛如鈞憂侵害人權

圖表看時事／政院通過「打詐新4法」 圖表看新法重點、十大詐欺手法

政院推打詐專法 藍委許宇甄：方向肯定

羅秉成：打詐逼出黑數痛苦期長 盼明年下半開始往下

相關新聞

獨居父被詐2千多萬 旅英女痛批：台灣是詐騙天堂

行政院會剛通過打詐四法，旅英李姓女子在社群媒體爆料，指獨居老父親誤入股票操盤LINE社群，投入近千萬現金臨櫃或面交，為取...

長者頻遭投資詐騙 每天逾14人

一名旅居英國的女網友在社群上公開求援，指她七十六歲在台灣獨自生活的父親日前因加入ＬＩＮＥ的股票投資群組，遭騙走三千萬房子...

冷眼集／打詐新四法難追金流 愈打愈詐

詐騙氾濫成為民怨之首，行政院才推出打詐新四法，就有旅英的李姓女子跨海控訴老父親被詐團騙得精光，無獨有偶，財信傳媒董事長謝...

有法未用！目前只勸導 政院：網路投資廣告未實名制可罰

詐騙事件層出不窮，從名人到素人都受害，財信傳媒董事長謝金河屢遭詐騙集團於臉書冒名刊登詐騙訊息，行政院打詐辦公室主任李憲明...

陸續面交6千萬 大股東老夫妻才知被騙

銀髮族被假投資騙光積蓄案不少，高雄市一對上市公司大股東的七旬老夫妻，去年底就落入詐騙陷阱，以為抽中百張股票可獲利，陸續面...

獨居銀髮族有閒錢 詐團眼中肥羊

旅居英國女子貼文稱在台老父遭詐騙群組騙走三千萬元房產引發熱議，警方指出，詐團看準高齡者退休有閒錢，資訊獲取較慢，容易誤信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。