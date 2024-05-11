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冷眼集／打詐新四法難追金流 愈打愈詐

聯合報／ 記者張宏業馬瑞璿
行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（左二）和副院長鄭文燦（右二）出席記者會。記者邱德祥／攝影
行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（左二）和副院長鄭文燦（右二）出席記者會。記者邱德祥／攝影

詐騙氾濫成為民怨之首，行政院才推出打詐新四法，就有旅英的李姓女子跨海控訴老父親被詐團騙得精光，無獨有偶，財信傳媒董事長謝金河同時間也在臉書表示，打詐四法通過後，打開臉書，跳出來的畫面都是一頁式詐騙廣告，痛批「詐騙橫行是政府不作為所造成」，詐騙集團的囂張反映的就是政府無能。

打詐新四法包括詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法，新法看似刑責詐欺加重，且放寬科技偵查手段，但道高一尺、魔高一丈，新法未見有針對最新洗錢手法對症下藥，金流追蹤仍是難解問題。

目前詐團發現檢警已有追查虛擬貨幣洗錢方法，最近已改為將贓款拿去買黃金洗錢，或是要求被害人交付黃金及購買黃金之保證書，因為買黃金不用實名制，完全查不到金流軌跡。而黃金買賣通常都是在銀樓，銀樓雖然早已列入洗錢防制查規範對象，但相關單位多年來從未落實管理，銀樓從而成為詐團洗錢新寵。

打詐是要從源頭下手，以對於詐團愛用的漫遊門號國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）仍然沒有要求業者執行實名制，多年來只提出一個法規，導致無法查出真的犯嫌；另外個人的人頭帳戶雖然已有管制及處罰，但是對於第三方支付公司設立浮濫成為詐團洗錢大本營一事，許多政府官員都以為第三方支付公司需要經過特許，實際上只要公司設立登記時，營業項目有第三方支付業務就可以，打詐國家隊到現在都沒有將業管的經濟部加入團隊，果然是國家級詐騙。

政府打詐喊了好幾年，找來了數位部、金管會、ＮＣＣ，看起來每個單位都有出力，但卻怎麼樣都敵不過詐騙集團的速度；事實上，真正的問題是，徒有法令，但每個單位沒有強力執行，到最後每個都是堵詐缺口，這樣就算是訂打詐四十法，也只是愈打愈詐。

國家隊 洗錢 虛擬貨幣 行政院 詐欺 詐騙 詐騙集團

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