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長者頻遭投資詐騙 每天逾14人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導
民眾深受詐騙之苦，從名人到素人都難以倖免，政府打詐不力已成洶湧民怨。本報資料照片
民眾深受詐騙之苦，從名人到素人都難以倖免，政府打詐不力已成洶湧民怨。本報資料照片

一名旅居英國的女網友在社群上公開求援，指她七十六歲在台灣獨自生活的父親日前因加入ＬＩＮＥ的股票投資群組，遭騙走三千萬房子，批「台灣就是一個詐騙天堂」，在網路上引發熱議。根據警政署統計，近來詐騙案以投資詐騙方式成長最快，過去五年的投資詐騙案件，從二○一九年的一八九四件，逐年上升至去年已達一萬一七七五件，六十五歲以上長者因投資受騙的案件數，平均一天就超過十四件。

國內投資詐騙案件逐年成長驚人，警方統計數據顯示，去年的詐欺犯罪發生數以「投資詐欺」最多，占所有詐騙的百分之卅一，較上年增加五二三三件，成長將近八成，快速增加速度驚人；其中，六十五歲以上因投資詐騙受害者更多達五三三一人，等於平均一天就有十四點六名長者因投資詐騙受害。

警方指出，詐騙集團常假冒名人、尤其是企業、知名人士等成立假臉書帳號，以投資賺錢的話術，誘騙民眾投資的案件層出不窮，過去臉書上曾出現假冒富邦集團董事長蔡明忠、宏達電董事長王雪紅等企業家名義的詐騙網頁，標榜「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等各式話術，吸引民眾點擊連結，點擊進去都是一頁式廣告，誘騙民眾另加入ＬＩＮＥ投資群組，許多民眾因此受騙。

警方統計也發現，詐欺案受害人中，不僅卅歲以上詐欺案被害人，因「投資詐欺」受害的占比最高，且不分男女都容易陷入投資詐欺陷阱。

相對於愈來愈多年長人陷入投資詐騙陷阱，警方查獲的詐騙嫌犯則是以十八至卅九歲的青壯年居多，占所有被查獲詐騙犯的百分之六十九點三一。

警方提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。

社群 網路 詐欺 詐騙集團

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