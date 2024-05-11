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獨居父被詐2千多萬 旅英女痛批：台灣是詐騙天堂

聯合報／ 記者陳恩惠王長鼎／連線報導
旅居英國的李姓女子貼文指在台獨居老父被詐團騙走積蓄與房產，痛斥台灣就是詐騙天堂。示意圖。記者曾學仁／攝影
旅居英國的李姓女子貼文指在台獨居老父被詐團騙走積蓄與房產，痛斥台灣就是詐騙天堂。示意圖。記者曾學仁／攝影

行政院會剛通過打詐四法，旅英李姓女子在社群媒體爆料，指獨居老父親誤入股票操盤LINE社群，投入近千萬現金臨櫃或面交，為取回被詐團聲稱的四千餘萬元獲利，連桃園市蘆竹區三千萬房產也被洗腦變賣兌現，直到上繳千餘萬元服務費才知受騙，她痛批「台灣就是一個詐騙天堂」，貼文引發許多回響。

新北市永和警方證實今年五月接獲七十六歲李翁報案，移轉桃園蘆竹警分局查辦。蘆竹警分局證實確有此案，已報請桃園地檢署偵辦，初步鎖定涉案車手及車輛追緝。

行政院會在本周四通過「打詐新四法」的相關條文修正草案，但據警政署統計，投資詐騙案近五年成長速度驚人，去年破萬件，較前年增加近八成；六十五歲以上長者去年因投資詐騙受害者逾五千人，對許多家庭都造成極大衝擊。警方指出，不少年長者退休者因有退休金或閒錢，加上子女在外工作、平時資訊獲取較慢、容易誤信詐團話術而傾家蕩產。

李女表示，她父親年初在臉書看到財經名人投資訊息，突然有名「林美曦」加他LINE好友，之後加入八十人的LINE社群，裡面好多不同角色，有教授、操盤老師，他們屢以「他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點洗腦。

據調查，李翁今年一月至五月初，在新北市永和區仁愛公園附近面交現金四次，在桃園臨櫃匯款兩次共卅萬元、面交現金兩次，總共交付九百六十萬元。

李女指出，詐騙時間是長期、不是短期，詐團會跟她父親交代要拿現金、不能轉帳，最後詐團要求給付一千六百萬服務費，才能贖回四千多萬投資獲利，由於父親已無現款，詐團建議將現住的蘆竹區房子賣掉，過戶給一名吳姓男子。

警方調查，李翁的房產最後以兩千四百萬元售出，並確實有提領一千六百萬元「服務費」給詐團。李女氣憤表示，「最可恨的是，他們騙我爸說要幫忙操盤，需要他的手機帳密，還有LINE帳號密碼」，詐團登入後，將股票操盤的群組整個刪光，父親找不到群組才驚覺受騙，手機之後還被盜用，IP位置顯示在柬埔寨。

此篇貼文引起不少被詐騙者回響，短短十小時內，李女收到了許多私訊，但是大家都不敢說，因為怕惹事、怕被笑，她考量父親在台安危，決定不再討論此事。

老翁3000萬房遭詐騙過戶 製表／司法社會中心
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社群媒體 臉書 詐騙

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