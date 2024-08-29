看賴總統就職百日 陸委會：盼觀光與陸生持續有「進度」

賴總統已經就職百日，就兩岸關係與大陸政策上的成果，陸委會副主委梁文傑29日指出，中共對台仍是極限施壓，「但是我們政府仍然用穩健務實的態度來面對這樣的挑戰」，包含0214金門漁船案的解決，他並強調接下來兩岸之間比如觀光、陸生來台等等，「我們希望能夠持續的有一些進度」。

梁文傑29日下午在記者會上，就賴清德百日就職的成果，回應本報記者詢問指出，520之後中共還是持續對我們做極限施壓，包含軍演、公布打擊台獨22條等，「但是我們政府仍然用穩健務實的態度來面對這樣的挑戰」。他表示，雙方在7月30日就0214的金門事件先後協商達成共識，「我們對這些棘手的爭議事項，我們是用務實的態度來解決急需解決的問題，我們相信這樣的態度能夠讓兩岸關係走向一個比較平穩的發展」。

他指出，接下來兩岸之間還有一些比如說觀光、陸生來台等等，「我們希望能夠持續的有一些進度」。

而大陸國台辦主任宋濤近日與到訪的國民黨副主席夏立言會面時，雙方都強調九二共識與反對台獨，就此梁文傑則表示，「陸委會歷來的民調都是接近9成的民眾支持維持現狀、超過8成支持台灣的未來要由台灣2,300萬人決定，國民黨作為一個台灣的政黨，應該要體察台灣的主流民意」。

此外，監察委員林文程日前督促政府公開遭中共關押、判刑數據，梁文傑則回應，到底有多少的關押，多少的騷擾等等，這些事例其實有很多「黑數」，因為很多這樣的案子當事人不願意講，也不願意讓台灣官方知道。

就日前有部分陸委會諮委提到，在中國大陸與西方國家經貿關係趨於緊張之際，對台人才挖角及竊取核心技術行為恐更為頻仍，梁文傑指出，上個禮拜連續三件高科技人才挖掘的案件，被調查局或檢調單位起訴，「我想這就可以代表這個事情其實是頗為嚴重」，他強調「台灣是以科技立國，怎麼樣維持我們在科技上面的超前、實力，是非常重要的」。

而日前蔣家第四代的蔣友青到大陸浙江奉化，說賴清德是省長不是總統、中國比美國好，梁文傑則強調，自己在網路上看過該發言，「我只能夠說我覺得他狀況不太好」。

另外，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪問大陸，並已與中共政治局委員兼外長王毅進行「戰略溝通」，就此梁文傑表示，關於美國跟大陸方面的這些互動跟對話，我們是非常的關注，也會在未來持續注意。他並表示，所謂王毅要求美方停止武裝台灣、支持中國和平統一是「畫紅線」的說法是個別學者的評論，「我們就不加以評論」。

本報詢問，中共政治局委員兼軍委副主席張又俠29日也罕見與蘇利文會見，陸委會如何解讀？梁文傑則重申，「美方跟中方的所有互動、所有的談話我們都會很密切的注意，至於其他的方面我們就不評論」。

此外，就中華民國友邦教廷持續傳出可能邦交生變的消息，尤其是天主教宗方濟各可能為了實現訪問大陸的夢想中斷與台灣的邦交，就此梁文傑僅回應「大陸與梵蒂岡的關係，建議向外交部詢問」。