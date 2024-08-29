台灣之名辦比賽 體壇：不可能的任務

體育暨運動發展部即將成立，行政院長卓榮泰昨天指出，將思考是否用「台灣名義」舉辦國際性重要賽事，增加台灣能見度、提升運動水準，且吸引優秀選手來台比賽，不過，體育界坦言，現行狀態下堪稱「不可能的任務」。

我國曾以聯合國會員國名「中華民國」申請國際奧會承認並通過，並以「台灣」為名參加一九六○年羅馬奧運，一九六八年國際奧會通過，但一九七一年我國退出聯合國，之後與美國斷交、中國奧會重返國際奧會，我國一度缺席兩屆奧運、四屆亞運，直到一九八一年中華奧會和國際奧會簽屬洛桑協議，才以「中華台北」名稱重返國際奧會。

國內曾在二○一八年發起「東奧正名」公投，引發國內、國外體壇關切，最終公投未過，我國選手仍以中華台北代表團身分出前進東京奧運，獲得史上最佳的兩金四銀六銅成績。我國參加國際單項協會同樣用中華台北名義，體壇都認為，現行體制下，難以用台灣方式出國參賽或舉辦正式國際賽。體育署前署長、現任台師大體育與運動科學系教授張少熙強調，卓榮泰的概念是辦理屬於台灣品牌的賽事，「其實用什麼名稱不重要，重點是要讓世界看見台灣。台灣走出去，世界走進來，會看不見『台灣』嗎？」

張少熙表示，目前因國際奧會有些規定，讓我國受到限制，「不過只要在台灣辦理的國際賽事，受到國際的肯定，這也是廣義的台灣品牌。現實我們只能一步步突破，卓院長是『行動創新』的內閣，行動就是力量；創新看見未來，辦理台灣的優質賽事，讓我們透過一點一滴創新的突破，讓世界看見台灣的未來」。