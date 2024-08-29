卓揆：盼以台灣名義辦國際賽事

賴政府推動成立「體育暨運動發展部」，行政院長卓榮泰昨天指出，正思考未來以台灣名義舉辦國際重要賽事，增加台灣能見度，提升該項運動水準，也吸引優秀選手來台比賽。在野質疑，這是忽略國際現實的自嗨行為，若辦不成又要甩鍋是對岸打壓；民進黨立委則認為，自行舉辦比賽邀各國參加，不會是問題。

為兌現賴清德總統政見，行政院會日前成立「體育暨運動發展部」籌設小組，九月也將成立諮詢小組，並擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與，教育部同時研議制定組織法草案與後續事宜。

卓榮泰指出，未來會透過全民運動、國際競技、運動產業三支柱，支撐體育部，也正在思考是否用台灣名義舉辦國際性重要賽事，增加台灣能見度、提升該項運動水準，讓世界看到台灣優秀選手，也能吸引優秀選手來台比賽。

卓榮泰強調，除了以台灣為品牌舉行國際賽，運動也不是一種習慣與嗜好而已，產業後面帶動很多的商機、從業人員、配合的廠商等，政府一定會將運動當作一種產業來經營。

國民黨立委賴士葆批評，朝野都支持行政院設立體育暨運動發展部籌備小組，能好好培訓選手，在國際上發光發熱，而正名固然重要，但這是現階段無奈的事實，許多國際組織底線皆為「中華台北」。

賴士葆直言，以台灣名義辦比賽不但可能沒人來，也有很高機率無法舉辦，淪為自嗨，彰顯卓內閣「務虛」，辦不成又可能說是對岸打壓，賺取政治利益。

民進黨立委吳沛憶認為，運動比賽本來就不僅限於亞奧運，每個國家本來就可以自行舉辦比賽邀請各國選手來參加，以台灣名義舉辦國際性賽事不會是問題。

吳沛憶說，運動部成立的目標之一就是加強運動外交；除了藉由舉辦賽事加強與各國選手的連結，讓更多選手認識台灣，也要給參與國際賽事的選手更多支持，包括還沒納入亞奧運的運動項目，讓台灣選手能與國際保持穩定的參與。