賴清德萬里老宅成礦工生活紀念館 10月開放參觀

總統賴清德位在萬里的老家，在總統大選時交付公益信託，近來由民進黨發言人戴瑋珊與市議員張錦豪發布記者會，宣告成立礦工生活紀念館，預計在十月將要開放給民眾預約報名參觀。想要瞭解萬里當地礦業人文風情以及過往賴總統生活起居的民眾，即日起開放預約，十月份就可以進到賴總統老家一探究竟。

民進黨發言人戴瑋珊指出，賴清德總統非常在意他老家的信託以及開放，因此也特別選在就任一百天的日子來發布記者會，並宣告開放登記參觀。此外，成立這一個礦工生活紀念園區目的也是要感謝過去所有在這裡工作的礦工，帶給台灣經濟起飛的努力，也希望透過歷史上的紀念，可以將礦工歷史延續下去。

市議員張錦豪表示， 這次成立的礦工生活紀念館，感謝知名礦工攝影師朱健炫老師所紀錄的礦工生活攝影作品，此外，現場還有呈現訪問萬里退休礦工與後代的訪談影像，講述萬里礦坑歷史與當地居民的生活歷程，特別的是在這場記者會現場就有幸邀請萬里退休礦工來分享過去的礦業歷史，非常感謝退休礦工為台灣經濟所做的努力。

而總統賴清德的老宅除了佈置攝影展，更加也有部分過往賴總統生活的痕跡，像是客廳桌椅、和式起居空間，以及總統過去用過的書桌展現。來到現場的老礦工還分享賴清德總統小時候曾經爬過的老樹等生活點滴，而未來這些故事都有機會在地方公益社團導覽中聽見，十月份開始，每個五六日開放參觀，上下午各兩場次，有興趣的民眾可以先行預約，報名萬里礦工生活紀念館的開放導覽參觀。