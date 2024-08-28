快訊

疑遭噴出碎玻璃割頸亡 「阿堂鹹粥」創辦人長孫車禍、家屬證實噩耗

墾丁亂象挨轟「被國旅玩爛」 交通部出手2方向要業者「自清自律」

下班注意！雨神來襲 11縣市大雨特報恐一路下到晚上

萬里老家變礦工紀念館 賴清德：歡迎大家參觀

中央社／ 台北28日電

兼任民進黨主席的總統賴清德萬里老家建物已委由萬里在地社團管理，做為「萬里礦工生活紀念館」公益使用。賴清德今天在中常會向黨內說明此事，他表示，「萬里礦工生活紀念館」預計10月正式開放，歡迎大家參與導覽活動。

民進黨今天召開中常會，賴清德在會中提到，競選期間，因為他的萬里老家，礦區居民擔心安身立命的房子被視為違建。當時他對外表達，有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當時經濟的貢獻，他願意把老家的建築交付信託，優先做為礦工生活紀念館提供公益使用。

賴清德說明，在就職前，他已經囑託公證授權律師的工作，辦理後續信託事務；就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位持續進行中。而他的老家建物已經先行委由萬里的在地社團管理，做為「萬里礦工生活紀念館」的公益使用。

賴清德表示，他要感謝知名的礦工攝影師朱健炫、新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，以及所有相關人士的協助，授權許多珍貴的礦坑工作影像資料與歷史故事。

賴清德向中常委們提到，「萬里礦工生活紀念館」預計在10月正式開放，歡迎大家參與導覽活動，一同認識台灣的歷史以及創造台灣經濟奇蹟的無名英雄們，了解彼此、團結台灣。

老家 萬里礦工生活紀念館 賴清德

延伸閱讀

銜命訪美13天當先鋒？ 林右昌：無涉賴總統出訪

【重磅快評】賴柯好會哭窮 賴皮寮變紀念館 選票換商辦

美中戰略溝通登場 李彥秀提醒賴清德跟著學

鄭文燦涉貪2800萬元交保 林思銘：政治人物清廉重要

相關新聞

賴清德：面對新挑戰不能單兵作戰 團結才能帶領台灣前進

適逢賴政府就職百日，身兼民進黨主席的賴清德總統，今天在民進黨中常會中說，無論是總統府的三大委員會，或行政院的「行動101...

又搞正名？ 卓榮泰：思考以台灣名義辦國際運動賽事

體育暨運動發展部如火如荼籌備中，行政院長卓榮泰今天在「行動創新AI內閣執政101記者會」指出，將思考是否用「台灣名義」舉...

就職百日 賴總統：大家都在崗位上兢兢業業貢獻社會

賴清德總統今天接見「2025-2026國際扶輪社長當選人」馬里歐·甘瑪葛（Mario de Camargo）一行時指出，...

與賴清德怎互動？ 卓榮泰以太極比喻：指揮清楚、分工明細

賴政府上任滿百日，外界關注府院如何打團體戰，分進合擊，行政院長卓榮泰今天以「太極圖」比喻他和賴清德總統的關係，他說，「有...

宣示行動101天三大目標 卓榮泰喊話：盼行政立法迎全新關係

今天是行政院長卓榮泰上任第101天，他宣示「行動101策略」正式啟動，並設下開放政府再進化、政府單位設置永續長，落實20...

卓內閣上任百日聲量出爐 卓榮泰第一 李遠好感度居首

賴清德政府內閣團隊上任100天，「網路溫度計」分析統計，整理出十大高聲量內閣成員。行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄、經濟部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。