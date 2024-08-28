萬里老家變礦工紀念館 賴清德：歡迎大家參觀

兼任民進黨主席的總統賴清德萬里老家建物已委由萬里在地社團管理，做為「萬里礦工生活紀念館」公益使用。賴清德今天在中常會向黨內說明此事，他表示，「萬里礦工生活紀念館」預計10月正式開放，歡迎大家參與導覽活動。

民進黨今天召開中常會，賴清德在會中提到，競選期間，因為他的萬里老家，礦區居民擔心安身立命的房子被視為違建。當時他對外表達，有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當時經濟的貢獻，他願意把老家的建築交付信託，優先做為礦工生活紀念館提供公益使用。

賴清德說明，在就職前，他已經囑託公證授權律師的工作，辦理後續信託事務；就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位持續進行中。而他的老家建物已經先行委由萬里的在地社團管理，做為「萬里礦工生活紀念館」的公益使用。

賴清德表示，他要感謝知名的礦工攝影師朱健炫、新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，以及所有相關人士的協助，授權許多珍貴的礦坑工作影像資料與歷史故事。

賴清德向中常委們提到，「萬里礦工生活紀念館」預計在10月正式開放，歡迎大家參與導覽活動，一同認識台灣的歷史以及創造台灣經濟奇蹟的無名英雄們，了解彼此、團結台灣。