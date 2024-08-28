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賴清德：執政百日是起點

聯合報／ 記者陳熙文王千豪張睿廷林銘翰／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

賴清德總統五二○就職，昨執政滿百日，賴總統感性地表示，他能為這個國家服務，是他畢生最大的榮幸，第一個一百日只是起點，期待與大家攜手走向未來。但在野黨立委認為，目前只看得到「民進黨總統」，看不到全民總統，批評賴總統不願與在野黨溝通。

賴總統表示，昨天是他與新政府團隊上任的第一百日，他們一如往常認真工作；這個夏天，台灣在巴黎奧運舞台上見證無數感動時刻，看見每一位台灣好手以驚人勇氣與毅力，突破困難、挑戰極限，令他萬分欽佩，也鼓舞著他與執政團隊，秉持永不放棄的精神，帶領民主台灣繼續立足世界。

賴總統說，能為這個國家服務，是他畢生最大的榮幸；第一個一百日只是起點，期待與大家攜手走過未來很多個一百日。

國民黨立委賴士葆批評，賴清德總統上任後鬥政敵、鬥在野黨、鬥大陸，目前只看得到民進黨總統，見不到全民總統；賴清德不願面對民進黨國會少數事實，不與在野黨溝通，還發動基隆市長謝國樑罷免案，接下來可能還想發動罷免國民黨立委，力拚國會過半。

賴士葆並批評，目前幾乎看不到賴總統有任何政績，比較講得出來的政策就是「新青安」貸款，卻衍生許多問題，包括房價上漲、限貸令，導致一般民眾更買不起房子，看不出來是想要打房、還是炒房。

民進黨 賴清德

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