賴老家變礦工紀念館 挨批轉移焦點

賴總統總統大選期間引發違建爭議、被在野黨譏為「賴皮寮」的新北萬里老家，他選在執政一百天兌現公益使用承諾，「萬里礦工生活紀念館」昨天開箱，將在十月開放預約導覽，昨開放媒體拍攝，賴總統說，期盼國人親身走訪，進而了解彼此、團結台灣；在野黨立委批評房子依然是違建，這種方法只是轉移焦點。

賴總統指出，就職前他已囑託公證授權律師的工作，以辦理後續相關信託事務；就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位檢討進行中。

賴清德老家一、二樓昨全曝光，大門一進入原本是客廳，變成礦石影像攝影展的空間，再往裡頭走，和式房是賴母以前使用的空間，靠近後門出口處則是飯廳。二樓保持原來的隔間，有一個小書房，賴總統會在該處看書。

賴總統表示，紀念館初步規畫以策展方式布置，這不僅是緬懷礦工為台灣經濟的奮鬥，也盼望國人可以藉由親身走訪、理解當時的時空背景，進而了解彼此、團結台灣。

國民黨立委賴士葆說，沒人反對賴清德做公益，不過即使現在將房屋信託出去，所有權人仍是賴家，房子依然是違建，賴清德只是用另一種方式合理化這些行為，並保住該棟房屋的所有權，賴清德相當固執，因萬里老家是「起家厝」，賴不願捐出房屋，也不願拆掉房子，所以用此種方式轉移焦點。民眾黨立委林國成說，萬里老宅改為礦工紀念館，看起來也是一種噱頭，還是期待賴總統做到公正無私，該捐就捐、講過的話該實現就實現。

國民黨新北市議員江怡臻說，總統就職百日看不到重要政策與施政成果，卻張燈結彩歡慶老家紀念館成立，對比因為國土計畫法實施後，可能消失的新平溪煤礦博物園區形成強烈對比，賴清德在意的不是國家大事，而是自己的事。

新北市長侯友宜表示，新北一定努力讓礦工權益得到保障，透過審查或資料審定過程，一同解決礦區土地問題。