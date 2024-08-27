執政滿100天 吳思瑤：國家在非常穩健道路上前進
賴政府就職今天滿100天，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，國家在非常穩健的道路上前進，總統賴清德領導的國務、治理國家的態度，就是「穩健」2個字。
吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對賴政府就職滿100天的看法時，作上述表示。
吳思瑤指出，賴總統上任100天，國家在非常穩健的道路上前進，尤其在內政上，有行政院長卓榮泰領導的行政院全力配合，還有立法院黨團，府、院、黨、黨團4個支柱團結一致，「我們是台灣隊」，為台灣人民發聲。
媒體詢問，賴總統選前承諾將把萬里老家交付信託，並且成立礦工生活紀念館提供公益使用。
吳思瑤認為，這樣的主題能彰顯在地長期以來的歷史文化及脈絡，也是公共使用空間，各層面意義深厚，希望在野黨不要再針對賴總統的老家，做出錯誤、帶風向的惡意攻擊。
另有民調顯示，賴總統有55.6%滿意度、28.6%不滿意，卓榮泰有49.5%滿意度、30.9%不滿意。
吳思瑤說，這代表社會對於賴總統領導治理的國家，以及卓榮泰領導的行政團隊，具備正向觀感，且對於推動的政務是有好感的。
吳思瑤也提到，立法院新會期即將要開始，民進黨團會持續以福國利民、民生優先，也呼籲先擱置政治、爭議議題，願意用合作的方式取代對抗，此基本態度沒有改變，而新會期要審議總預算案，希望在野陣營能就事論事、理性專業，嚴格審議每一分預算，而非政治鬥爭與政治操作優先。
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