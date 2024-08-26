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賴政府滿意度破5成 學者：無蜜月期穩定一致是關鍵

中央社／ 台北26日電
賴清德總統。 （中央社）
賴清德總統。 （中央社）

總統賴清德執政將滿100天，媒體民調指滿意度、信任度皆突破5成。學者指出，賴總統不是新政黨執政，沒有蜜月期，且面對少數執政，能取得過半數認同，關鍵是外交國防與經濟等政策全方位推進，執政表現穩定一致。

美麗島電子報今天釋出最新8月國政民調顯示，民眾對賴總統的信任高達58.9%、不信任則有30.3%；而有54.4%民眾滿意賴總統執政表現、有33.2%民眾不滿意。

遠景基金會執行長賴怡忠指出，賴總統上任時是少數執政，且是同一政黨連任過一次、再繼續執政，賴清德基本上是沒有蜜月期的總統，在這樣的基礎上，要取得過半認同與信任，本身就非常困難。

賴怡忠從政策推進面認為，賴總統執政100天建構完整的「新型外交發展策略」，以戰略經貿科技外交出發、進行總和外交策略，包括所謂的價值外交、同盟外交以及經貿外交等3大面向，且不單是政策規劃，更已經推進到行政院具體執行高度，這是台灣過去比較少看見的執政效率。

清華大學社會學研究所副教授陳明祺指出，賴總統執政100天取得高民調認同與支持的關鍵，在於執政的一致性與穩定性，換言之，在野陣營的意識形態焦土抗爭未獲民眾支持，加上陣營內部問題不斷，讓民眾更信任穩健執政的賴政府。

陳明祺以兩岸為例表示，賴政府對金門翻船事件採務實方式處理，「有為有守」讓衝突未擴大並蔓延至其他層面；外交方面取得包括美國、日本等國家，跨越黨派、跨越不同政治光譜的支持；在國防上則延續既有改革、增強軍事實力，國防預算編列更創新高。

對此，民進黨立委沈伯洋也認為，信任度的重要關鍵是因為「並進」，即賴政府的經濟、國防與外交等均有相關政策，不會讓民眾感覺只有單點在做，由於每個人關心的議題不同，「並進」政策的推動有助於民調整體上升；且台灣在兩岸上沒有激進行動，國防上任命顧立雄擔任文人國防部長，就是要明確讓民眾知道改革的方向。

民進黨立委黃捷說，民調顯示青年支持度持續上升，這和賴政府積極推展「投資未來世代」政策有相當大的關係，尤其是租金補貼政策，青年有感度高達7成以上，此政策對青年有非常實質幫助，「這也才是真正的居住正義」。

至於未來挑戰，陳明祺指出，兩岸互動仍須小心拿捏，畢竟許多變因不在台灣主控範圍內，必須取決中共領導人習近平的態度；外交方面，未來理念相近國家與盟邦領導人更替所帶來的局勢變動，如何穩定外部關係將是重要課題。

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