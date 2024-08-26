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賴總統執政滿意度過半 立委：執政團隊穩健前行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美麗島電子報26日公布8月份國政民調，其中執政滿意度與信任度分別為54.4%及58.9%。雖然執政滿意度過半，但外界仍對賴政府的兩岸政策走向有所擔憂，對此，民進黨立委沈伯洋則表示，實際上賴總統上任後兩岸政策並沒有激進作為，反而是中國大陸有更多騷擾，反觀賴總統的作法反而是呈現穩健走向，目前台灣發展國內的經濟，才是最重要的事。

針對民調顯示國人對賴政府的施政滿意度過半，沈伯洋分析，這代表整體的施政方向是「Right on the track（在對的方向）」，且一百天以來施政皆是「並進」，不只是國防、外交，在經濟方向亦有相關政策，並無偏重單點。

沈伯洋認為，信任度滿重要的關鍵，因為「並進」的關係，譬如說經濟有經濟相關政策、國防有國防相關政策、外交有外交相關政策，不會讓別人認為只有單點在做，每個人關心的議題皆不同，並進的政策推動有助於民調整體上升。此外，另一個負向的原因，在上半年藍白國會過半，這段期間造成了很多「新聞點」，然而這些「新聞點」卻都不是聚焦在幫助國人，相反地，行政院、賴總統的施政讓人民有感是在幫助國家往前進。

針對中國大陸、在野黨不斷宣稱賴總統「挑釁」造成兩岸關係緊張，沈伯洋反駁，在過去半年間，不管是國民黨還是共產黨，都很喜歡「總統就是愛挑釁」這個論述，他們認為主張「兩岸互不隸屬」造成了很多緊張。但事實上，520之後兩岸政策上面並沒有激進的作為，反而是中國大陸有更多騷擾法律戰等等作為，如此一來，國人反而感覺到，即使在台灣不挑釁的狀況之下，中國大陸都仍然有如此劇烈的反應。

他認為，台灣兩岸、國防上有兩點是重要的，第一，我們並未有激烈、激進的行動，讓國人放心；第二，就是任命顧立雄文人部長進行國防改革，改革過去被詬病許久的沉痾，明確地讓國人知道目前改革的方向。

沈伯洋指出，過去一百天的執政可以用「穩健」一詞來形容，接下來國際上面對日本、美國的大選，對台灣來講，保持穩健是一件非常重要的事情。台灣要與各方要有更好的交流，只要「居於穩健」，就不會「屈居於下風」。「因為中國大陸對於這些選舉，還有兩岸關係反而是比較急的一方，只要我們穩健以對，然後好好地發展國內的經濟，才是最重要的事，顯然我們的執政團隊都在往這個方向邁進」。

兩岸政策 民調

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