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賴總統盼改善效能 打造智慧淨零建築產業鏈

中央社／ 台北26日電

總統賴清德今天接見建築園冶獎得獎單位，他說，為落實2050淨零轉型，政府除了依據淨零排放政策路線藍圖，引導產業綠色轉型，也持續改善公有建築的效能，在設計規劃中導入淨零智慧化理念；他希望資通訊產業與智慧建材跨域結合，打造智慧淨零及建築產業鏈。

建築園冶獎有「建築界奧斯卡獎」之稱，賴總統上午在總統府接見「2024年建築園冶獎得獎單位代表」。

賴總統致詞恭喜建築園冶獎今年邁入30年的里程碑，也特別以「園冶參零‧零碳未來」的主軸，新增淨零綠建築、人文美學與智慧建築3項特別獎。他說，新增的獎項符合全球淨零轉型趨勢以及政府推動智慧國家方向。

賴總統肯定主辦單位高雄市建築經營協會以及所有協助推動建築園冶獎的民間團體不僅重視建築與施工品質，也關注景觀營造、環境永續等面向，選拔出許多優秀的作品，除了促進產業進步，更對台灣的城鄉發展與公共建設產生正面影響。

賴總統感謝得獎者用作品改變台灣的城鄉風貌，他舉例，像是這次得獎名單，有他日前參訪的屏東動物之家，經過眾人努力，把歷史遺址活化，轉型成動物友善收容環境；高雄駁二藝術特區的一銀倉庫，也在保留原始外觀結構下，融合現代美學與設計理念，成為駁二共創2號基地，為設計人才提供培力場域，也是地方上重要的人文創作。

總統說，這些建設與公共空間充分結合在地人文與自然環境，展現共存共榮的永續精神，現在為了落實2050淨零轉型，政府除了依據淨零排放政策路線藍圖，引導產業綠色轉型，也持續改善公有建築的效能，並且在設計規劃中，導入淨零智慧化的理念。

他說，希望大家能夠繼續採用綠建築，推廣智慧化居住空間等方式，讓台灣先進的資通訊產業、智慧建材可以跨域結合，打造智慧淨零及建築產業鏈，創造更優質的建築和環境，並繼續提升國家競爭力。

淨零 綠建築

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